Стародавнє “Колесо духів” приголомшило вчених: мегалітична споруда змістилася на 40 метрів

Знаменита мегалітична пам’ятка на Близькому Сході Руджм аль-Хірі, яку називають “Колесом духів” або Левантійським Стоунгенджем, продовжує зберігати таємницю свого призначення.

Версію про стародавню “астрономічну обсерваторію” поставило під сумнів нове дослідження науковців, опубліковане в журналі Remote Sensing.

Дослідники з Тель-Авівського університету та університету Бен-Гуріона в Негеві визначили, що Руджм аль-Хірі, який є спорудою окружністю приблизно 500 метрів і діаметром 150 метрів, за близько 5 тисяч років свого існування суттєво змінив своє розташування.

Як виявилося, тектонічні блоки північного Ізраїлю безперервно рухаються по еліптичній траєкторії проти годинникової стрілки із середньою швидкістю від 8 до 15 міліметрів на рік. Таким чином від часу свого створення “Колесо духів” змістилося приблизно на 40 метрів.

“Інтегрований геофізичний аналіз регіону […] показує, що ділянка Руджм аль-Хірі оберталася проти годинникової стрілки та змістилася від свого початкового розташування на десятки метрів. Це означає, що поточна орієнтація радіальних стін і входів була не такою, як ~4000–2000 років до нашої ери, і припущення про те, що вони були вирівняні з небесними тілами минулого, не підтверджуються”, -стверджують автори нового дослідження.

Раніше, у 1998 році, науковці встановили, що осі симетрії та входи Руджм аль-Хірі, який складається з центральної скелі, оточеної кількома концентричними колами з базальтових каменів, з’єднаних серією радіальних стін, були вирівняні за напрямками сонцестоянь, рівнодення, розташування Сіріуса та інших небесних тіл у небі в часи бронзового віку.

Однак тепер призначення “Колеса духів” знову стало загадкою.

Деякі археологи вважають, що ця споруда могла служити оборонним фортом, інші припускають, що тут було місце поховання важливого лідера чи політичного діяча.

На жаль, дуже мало артефактів було знайдено всередині структури, тому дослідники практично не мають підказок, з якими можна працювати.

Нагадаємо, раніше група геологів та дослідників з Великої Британії та Австралії розкрила одну з найбільших таємниць знаменитої історичної пам'ятки - Стоунгенджу.

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