Старша за динозаврів на 200 млн років: що дивом зберегла древня скам’янілість

Dendrocrinus simcoensis. Фото: Королівське товариство відкритої науки

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Палеонтологи виявили унікальну скам’янілість морської лілії, в якої збереглися м’які тканини попри вік близько 450 мільйонів років. Знахідка більш ніж на 200 мільйонів років старша за найдавніших динозаврів і є найдавнішим відомим прикладом такого збереження у криноїдів.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Рідкісний зразок виявили не під час розкопок, а в колекції невеликого Музею палеонтології та еволюції в Монреалі. Його дослідили науковці з Університету Оклахоми.

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Скам’янілість належить до виду Dendrocrinus simcoensis. На ній збереглися ніжні трубчасті ніжки — м’які структури, які у криноїдів використовуються, зокрема, під час живлення. Зазвичай такі тканини швидко розкладаються після смерті тварини, тому майже ніколи не потрапляють до палеонтологічного літопису.

За словами палеонтологині Лени Коул, у музейних колекціях світу зберігаються мільйони скам’янілостей морських лілій, однак м’які тканини раніше вдалося виявити лише в одному іншому екземплярі. Щоб настільки делікатні структури пережили процес скам’яніння, необхідні винятково рідкісні умови, які фактично уповільнюють або зупиняють розкладання.

Що вчені дізналися завдяки знахідці

Криноїди є далекими родичами сучасних морських зірок. Вони існували на Землі задовго до появи динозаврів і мешкали, зокрема, на стародавніх коралових рифах.

Збережені трубчасті ніжки дали науковцям можливість отримати інформацію, якої зазвичай немає у скам’янілостях цих тварин. Їхня будова та розташування пов’язані зі способом живлення і середовищем існування криноїдів.

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Співавтор дослідження Девід Райт порівняв значення цих структур із зубами ссавців, за якими можна робити висновки про спосіб життя тварини. Порівняння давнього екземпляра із сучасними криноїдами виявило суттєві анатомічні відмінності та допомогло простежити, як їхні способи живлення змінювалися протягом сотень мільйонів років.

Водночас знахідка вкотре показала цінність старих музейних колекцій. За словами Райта, значення зразків не завжди стає зрозумілим одразу після їхнього виявлення: нові методи дослідження та знання можуть через десятиліття перетворити давно збережену скам’янілість на важливе наукове відкриття.

Нагадаємо, звичайна сімейна прогулянка американським пляжем у пошуках гарних мушель несподівано обернулася сенсаційним відкриттям решток найнебезпечнішого доісторичного хижака.

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