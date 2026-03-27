Старша за Сонце та містить ядерне паливо: комета 3I/ATLAS здивувала вчених

Вчені зафіксували незвичний склад міжзоряного об’єкта 3I/ATLAS — у ньому виявили аномально високу концентрацію дейтерію, одного з ізотопів водню, який у поєднанні з тритієм може слугувати паливом для термоядерного синтезу. Це одразу привернуло увагу науковців, зокрема гарвардського астрофізика Аві Леба, який раніше припускав можливе штучне походження об’єкта.

Про це повідомило видання Futurism.

Перше дослідження, подане до журналу Nature Astronomy, базується на даних ближньої інфрачервоної спектроскопії, отриманих за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Аналіз показав «несподівано високе» співвідношення дейтерію до водню в молекулах метану, які виділяє 3I/ATLAS. Дослідники назвали це рідкісним випадком виявлення дейтерованих органічних сполук у міжзоряному об’єкті.

У другій роботі, поданій до журналу Nature, вчені також встановили, що вода в складі об’єкта містить дейтерій у концентрації, яка приблизно вдесятеро перевищує показники, характерні для відомих комет. За їхніми оцінками, такі ізотопні особливості вказують на формування 3I/ATLAS у надзвичайно холодних умовах — за температур нижче 30 Кельвінів — і в середовищі з низьким вмістом металів на ранніх етапах еволюції Галактики.

Науковці припускають, що об’єкт міг сформуватися приблизно 10–12 мільярдів років тому, тобто він потенційно значно старший за Сонце. Таким чином, 3I/ATLAS може бути збереженим фрагментом давньої планетної системи та свідченням процесів формування планет у ранньому Чумацькому Шляху.

Попри це, Аві Леб ставить під сумнів таке пояснення. Він звертає увагу на те, що температура протопланетних дисків не могла бути нижчою за космічний мікрохвильовий фон у той період. На цьому тлі він порушує питання: чи може надлишок дейтерію бути ознакою технологічного походження об’єкта. Втім, самі автори досліджень наголошують, що наявні дані значно краще пояснюються природними процесами.

