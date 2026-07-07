Старша за Землю: астрономи зробили несподіване відкриття про комету 3I/ATLAS

3I/ATLAS / © solar-system

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Астрономи вперше змогли оцінити вік загадкової міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка нещодавно пролетіла через Сонячну систему. Нові спостереження свідчать, що космічний об’єкт, ймовірно, утворився біля дуже давньої зорі та може бути приблизно втричі старшим за Землю.

Про це пише «Daily Mail».

Після відкриття 3I/ATLAS у Мережі з’явилися припущення, що загадковий об’єкт може бути космічним кораблем інопланетян. Однак NASA швидко спростувало ці чутки, наголосивши, що йдеться саме про комету.

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«Ми дуже хочемо знайти ознаки життя у Всесвіті… але 3I/ATLAS — це комета», — раніше заявив представник NASA Аміт Кшатрія.

Як вдалося визначити її вік

Дослідження проводили за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії.

На відміну від попередніх міжзоряних об’єктів — 1I/ʻOumuamua та 2I/Borisov, які були надто тьмяними для детального аналізу, 3I/ATLAS виявилася достатньо яскравою.

Завдяки цьому вчені змогли дослідити газову оболонку комети та виміряти співвідношення ізотопів вуглецю й азоту в молекулах ціаніду — показник, який допомагає визначити походження космічних тіл.

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За словами дослідників, отримані дані свідчать, що комета могла сформуватися у зовнішніх областях старої зоряної системи з низьким вмістом важких елементів.

Саме тому астрономи припускають, що її «батьківська» зоря значно старша за Сонце, а сама комета може бути приблизно утричі старшою за Землю.

«Галузь дослідження міжзоряних об’єктів усе ще дуже молода, і ми насправді не знаємо, чого очікувати. Кожен новий об’єкт приносить нам нові сюрпризи», — зазначила дослідниця Единбурзького університету Сіріель Опітом.

Співавторка дослідження Розмарі Дорсі з Гельсінського університету наголосила, що 3I/ATLAS дає унікальну можливість вивчити матеріал планетної системи, яка сформувалася задовго до появи Сонця.

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«Проєкт 3I/ATLAS відкриває справді захопливу можливість дослідити склад іншої планетної системи, яка виникла задовго до формування Сонця і Сонячної системи», — сказала вона.

Наразі комета віддаляється від Сонця і поступово тьмяніє, тому можливості для її спостереження швидко скорочуються. У майбутньому астрономи сподіваються продовжити дослідження подібних міжзоряних об’єктів за допомогою нового Надзвичайно великого телескопа (ELT), який будує Європейська південна обсерваторія.

Нагадаємо, астрономи виявили аномально високий вміст напівважкої води у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS. Нові дані, отримані за допомогою радіотелескопа ALMA, свідчать про те, що об’єкт сформувався за умов значно нижчих температур, ніж ті, що панували під час зародження нашої Сонячної системи.

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