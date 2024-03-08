Старші брати та сестри чи молодші: дослідники виявили, хто більше заробляє грошей і чому

Дослідники виявили, що старша дитина, як правило, заробляє більше грошей і краще справляється з когнітивними тестами, ніж молодші брати і сестри. Проте експерти розійшлися у думках щодо того, які фактори є основними рушіями цієї тенденції.

Про це пише Business Insider.

У оновленому робочому документі, опублікованому в лютому Національним бюро економічних досліджень, автори виявили, що одним із ключових факторів є стримування молодших братів і сестер: вони частіше хворіють у дитинстві.

Вивчивши дані про перших і других братів і сестер, що народилися в Данії в період від 1981 по 2017 рік, дослідники виявили, що молодші брати та сестри утричі частіше, ніж їхні старші брати та сестри, потрапляють до лікарні через респіраторні хвороби протягом першого року свого життя. Різниця була найбільшою, коли друга дитина народилася восени чи взимку — коли респіраторні захворювання більш поширені — і коли брати та сестри були ближчими за віком.

Більше того, схильність до хвороб може мати довгострокові фінансові наслідки. Коли дослідники вивчили заробіток дітей, що народилися в період від 1981 по 1989 рік у Данії, вони виявили, що серед молодші брати та сестри заробляли в середньому на 2,4% менше, ніж їхні старші брати та сестри у тому ж віці.

"Молодші брати і сестри з більш високим ризиком зараження вірусом у дитинстві мають нижчі заробітки в дорослому віці", - сказала Мельтем Дайсал, доцентка факультету економіки Копенгагенського університету та авторка статті, про результати дослідження. "Ми вважаємо, що основний механізм, який пояснює цей результат, полягає в тому, що тяжкі респіраторні захворювання у дуже маленьких дітей можуть призвести до порушення розвитку мозку, що, своєю чергою, може вплинути на психічне здоров'я надалі".

Дейсал додала, що молодші брати та сестри, які жили в районах з вищим рівнем дитячих респіраторних захворювань, з більшою ймовірністю використовували ресурси психічного здоров'я у молодому віці.

Вона сказала, що їхнє дослідження показало, що нерівність у показниках здоров'я в ранньому віці пояснює приблизно 50% різниці в доходах між молодшими та старшими братами та сестрами.

Інші причини, через які первістки можуть мати перевагу

Дейсал розповіла, що дослідження, проведені в різних країнах та контекстах, підтвердили ідею про те, що старші брати та сестри, як правило, мають більше освіти та економічного успіху, ніж їхні молодші брати та сестри.

Наприклад, дослідження норвезьких чоловіків, опубліковане 2007 року, показало, що середня різниця в IQ між первістками та іншими дітьми складає близько 3 балів — і це призводить до різниці в річних доходах приблизно в 2%.

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Опитування дорослого населення США, проведене 2011 року компанією Career Builder, показало, що первісток, швидше за все, отримає шестизначну зарплату.

"Первістки краще навчаються та заробляють", — розповіла Marketplace 2018 року Сандра Блек, професорка економіки Колумбійського університету, яка проводила дослідження щодо цього питання. "І ми також бачимо, що існує тенденція до зниження залежно від порядку народження. Таким чином, друга дитина почувається трохи гірше, ніж первісток, а третя дитина почувається ще гірше".

Деякі дослідники спростували деякі висновки. Наприклад, у дослідженні 2015 року було виявлено, що відмінності у IQ та особистості між братами та сестрами були надзвичайно малі.

Вища ймовірність респіраторних захворювань у немовлят серед молодших братів і сестер - далеко не єдине пояснення різниці в результатах, яке пропонують експерти.

По-перше, можливо, що батьки менше інвестують у виховання дітей після народження первістка – і це може мати негативні наслідки в майбутньому.

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Дослідження шведських чоловіків 2017 року показало, що порівняно з первістками, брати і сестри, які народилися пізніше, витрачали майже на годину менше на тиждень на домашнє завдання, набагато рідше читали книжки і набагато частіше проводили час за переглядом телевізора або грою на комп'ютері. Батьки також повідомили, що витрачали менше часу на обговорення шкільних завдань зі своїми пізньонародженими дітьми.

"Ми вважаємо, що ці результати свідчать про те, що батьки менше інвестують у дітей, які народилися пізніше, наприклад, менш суворо ставляться до них і забезпечують менший батьківський нагляд", - пишуть автори дослідження.

Ще одне пояснення: первістки отримують користь від того, що допомагають своїм молодшим братам і сестрам.

У книжці організаційного психолога Адама Гранта "Прихований потенціал", опублікованій 2023 року, він цитує дослідження, яке показало, що діти, які не мають братів і сестер, мають тенденцію гірше виконувати когнітивні тести, ніж первістки з молодшими братами і сестрами. Він сказав, що це може бути частково пов'язано з "ефектом репетитора".

"Якщо ви первісток у великій родині, ви вчитеся, виховуючи своїх молодших братів і сестер", - пише Грант. "Цікаво, що ці переваги починають проявлятися приблизно у віці 12 років, коли старші брати і сестри мають більше чого навчити, а молодші - більш готові до навчання".

Деякі дослідники виявили, що біологічні відмінності між братами і сестрами не пояснюють різницю в результатах. Грант навів приклад дослідження 240 000 норвезьких підлітків, яке показало, що молодші брати і сестри, чиї первістки померли в дитинстві, мали вищі показники інтелекту, ніж діти, які народилися пізніше, але мали первістків. За його словами, це свідчить про те, що будь-які переваги первістків зумовлені вихованням, а не природою.

Нагадаємо, вчені виявили, що освіта подовжує тривалість життя незалежно від віку, статі, розташування, соціального та демографічного походження. Науковці проаналізували дані з 59 країн світу.

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