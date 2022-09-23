Старші за Стоунхендж та єгипетські піраміди: вчені знайшли загадкові круглі споруди

Головна їхня особливість полягає в тому, що вони старші за Стоунхендж і єгипетські піраміди.

Про це пише Live Science.

За підрахунками експертів, споруди було збудовано близько 7000 років тому. Як вважають фахівці, у цих спорудах збиралася місцева громада з різними цілями.

Діаметр кола становить близько 55 метрів, що відповідає розмірам Пізанської вежі. Археологи, які працюють на цьому місці, підкреслюють, що поки що рано щось говорити про людей, які займаються створенням кола. Проте їм зрозуміло, що будівля датується періодом між 4900 і 4400 роками до н.е.

Всередині кіл були побудовані невеликі прямокутні конструкції. Загалом у таких будівлях мешкало від 20 до 30 осіб.

Нагадаємо, у Мексиці під час будівництва залізниці фахівці виявили великий археологічний об'єкт неподалік Канкуна з понад 300 будинками.

А на мексиканському півострові Юкатан археологи знайшли руїни стародавнього міста майя. Його виявили на будівельному майданчику майбутнього промислового парку.

У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні археологічні знахідки | Новини України

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