Старші за Стоунхендж: у Саудівській Аравії знайшли гігантські статуї тварин

Старші за Стоунхендж: у Саудівській Аравії знайшли гігантські статуї тварин

Наскельне мистецтво надзвичайно складно датувати, кажуть спеціалісти.

Гігантські зображення верблюдів, висічені з цілих скель, відкрили ще в 2018 році. Але тоді археологи вважали, що їх створили на початку нашої ери.

Про це пише Бі-бі-сі.

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За даними останнього дослідження, ці статуї з'явилися 7-8 тисяч років тому. Це робить їх найдавнішими скульптурами тварин серед всіх відомих науці. І вони набагато старші за Стоунхендж (вік 4,5-5 тис. років) і пірамід Гізи (4,5 тисяч років). В основі колишньої оцінки була схожість статуй верблюдів з подібними зображеннями у знаменитому місті Петра в Йорданії.

Датування кам'яних статуй - дуже складне завдання.

На відміну від наскельного живопису, вони не містять органічних залишків, вік яких досить просто визначити.

Дослідники з Університету короля Сауда, німецького Інституту імені Макса Планка і Національного центру наукових досліджень Франції використовували набір методів: аналіз слідів інструментів, моделювання вивітрювання та ерозії, портативну рентгенофлюоресцентну спектрометрію для вимірювання щільності мінерального нальоту, а також датування за люмінесценцією фрагментів, які відкололися.

Крім того, археологи провели розкопки поблизу пам'ятника і виявили кам'яні знаряддя праці та кістки тварин, які вдалося датувати радіовуглецевим методом.

"Тепер ми можемо зв'язати Стоянку верблюдів з доісторичним періодом, коли скотарське населення Північної Аравії створювало наскельні малюнки і будувало великі кам'яні споруди, що називають мустатіли", - пишуть автори дослідження.

"Тож Стоянка верблюдів є частиною широкої схеми взаємодії груп людей, які збиралися разом у символічних місцях, щоб створювати пам'ятники", - додають вчені.

Комплекс, відомий як Стоянка верблюдів, - це 21 натуралістичне зображення різних тварин, зокрема і три гігантські статуї верблюдів, що витесані у скелях.

Призначення комплексу до кінця незрозуміле.

Вчені припускають, що він довгий час був місцем зустрічей кочових племен.

Поклади кременю, з якого виготовлялися знаряддя, розташовані за 15 км від Стоянки верблюдів.

Тисячі років тому інструменти швидко затуплялися, їх доводилося міняти. Скульптури знаходяться на висоті, так що древнім майстрам доводилося споруджувати аналог сучасних риштувань.

Цікаво, що статуї витесані ще до одомашнення верблюдів, яке дало потужний поштовх розвитку цивілізації на Аравійському півострові.

У ті часи територія нинішньої Саудівської Аравії була ще не пустелею, а зеленою саваною з озерами.

Нагадаємо, раніше на околиці Львова археологи знайшли меч, який пролежав в землі понад півтори тисячі років.

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