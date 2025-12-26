ТСН у соціальних мережах

Старші за Стоунхендж: у горах Вірменії знайшли сліди давнього культу

Археологи знайшли закономірність у розташуванні вішапів — загадкових монолітів Вірменського нагір’я. Вона вказує на складну систему вірувань давніх людей.

Вішапи. Фото: MEDIACRAT, CC BY-SA 3.0

Група археологів встановила, що загадкові кам’яні стовпи-вішапи, розкидані Вірменським нагір’ям і давніші за Стоунхендж майже на тисячу років, створив стародавній культ, пов’язаний із водою. Нове дослідження дозволило простежити, як саме ці моноліти використовувалися та чому їх встановлювали у важкодоступних гірських районах.

Про це повідомило видання The Independent.

Вішапи — це кам’яні колони заввишки від 1,1 до 5,5 метра, висічені з базальту та андезиту. Вони мають вигляд риб, худоби або поєднаних зооморфних фігур. Їхній вік перевищує 6 тисяч років, а знахідки трапляються не лише на території сучасної Вірменії, а й у сусідніх регіонах. Більшість таких пам’ятників розташовані на висоті від 1000 до 3000 метрів над рівнем моря. Саме це досі викликає запитання в науковців: яким чином давні спільноти транспортували масивні кам’яні брили складним гірським рельєфом і встановлювали їх вертикально.

Під час першого масштабного аналізу 115 вішапів дослідники змогли виявити закономірності їхнього розміщення. Використовуючи GIS-картографування, 3D-моделювання та статистичні методи, вони підтвердили: ці кам’яні стовпи здебільшого стоять поблизу водних джерел — гарячих і природних ключів, давніх іригаційних споруд, потоків талої води або вулканічних кратерів. Це вказує на те, що вішапи могли бути частиною ритуалів, у яких вода відігравала центральну роль як джерело життя.

Окрему увагу науковці звернули на чітку висотну диференціацію пам’ятників. Одна група вішапів зосереджена на рівні близько 1900 метрів, інша — приблизно на висоті 2700 метрів. За припущенням дослідників, такий поділ може відображати різні природні зони та сезонні міграції людей у пошуках пасовищ. Камені у формі риб частіше трапляються поблизу високогірних джерел, які живляться таненням снігу, тоді як зооморфні фігури нижчого рівня розміщені в районах, де воду використовували для землеробства.

Автори дослідження, опублікованого в журналі NPJ Heritage Science, наголошують: незвичний висотний розподіл і тісний зв’язок із водними ресурсами свідчать про складну систему вірувань і ритуалів давніх мешканців нагір’я. Водночас одна з головних загадок залишається без відповіді — як саме люди шість тисяч років тому змогли доставити та встановити в горах камені таких розмірів.

