Старший за Стоунгендж: у Шотландії знайшли загадковий затоплений острів, створений людьми

На дні шотландського озера виявили доісторичну дерев’яну споруду / Фото: Університет Саутгемптона

Нещодавно морські археологи успішно дослідили затоплений 5000-річний штучний острів в озері Лох-Боргастайл на шотландському острові Льюїс за допомогою унікальної підводної 3D-технології, щоб реконструювати етапи його зведення та розкрити секрети побуту неолітичних спільнот.

Про унікальну знахідку, яка виявилася старішою за славнозвісний Стоунгендж, пише IFLScience.

Таємниця створення кранногів

Археологи з університетів Саутгемптона та Редінга зосередили свою увагу на специфічних спорудах у мілководних озерах Шотландії — кранногах. Це невеликі штучні острови, які зводилися здебільшого в епоху неоліту та використовувалися різними поколіннями аж до залізного віку, проте їхнє точне призначення залишалося загадкою.

Під час розкопок на озері Лох-Боргастайл вчені виявили під кам’яним насипом одного з таких островів багатошарову конструкцію з деревини та хмизу. Спочатку це була кругла дерев’яна платформа діаметром близько 23 метрів, до якої через дві тисячі років додали нові шари каміння, а сам острів певний час з’єднувався з берегом кам’яною дамбою, що зараз опинилася під водою.

Навколо знахідки дослідники також дістали з дна сотні уламків неолітичної кераміки, зокрема мисок та глечиків. Наявність залишків їжі на посуді та обробленого каміння вказує на те, що ці локації могли бути важливими центрами для проведення спільних бенкетів або ритуалів.

«Хоча ми досі не знаємо точно, навіщо були побудовані ці острови, ресурси та праця, витрачені на їхнє створення, свідчать не лише про складні спільноти, здатні на такі подвиги, але й про величезне значення цих місць», — пояснила керівниця наукового напрямку Стефані Бланкшейн.

Інноваційний метод підводних досліджень

Дослідження подібних об’єктів завжди супроводжувалося значними труднощами, адже мілководдя є серйозною перешкодою для стандартного археологічного обладнання. Дрібні відкладення, хвилі, плаваюча рослинність та спотворене світло роблять традиційні методи сканування на глибині менше одного метра практично неможливими.

Щоб обійти ці обмеження, науковці розробили унікальний підхід із використанням стереофотограмметрії. Вони закріпили дві водонепроникні камери з високою світлочутливістю на фіксованій відстані, що дозволило створювати точні тривимірні моделі завдяки перекриттю зображень під різними кутами, а водолази переміщували техніку з точністю до сантиметра.

Ця портативна та економічно вигідна технологія дала змогу об’єднати знімки над і під водою в єдину безперервну структуру, сформувавши повноцінне зображення краннога. Тепер дослідники планують застосувати цей успішний метод для розгадки таємниць інших подібних штучних островів на території регіону.

