Статуї острова Пасхи: нова теорія може змінити уявлення про їх вік і походження

Вчений припускає, що острів був заселений ще наприкінці льодовикового періоду, і саме перші жителі створили культові статуї.

Нова теорія про походження моаї на острові Пасхи викликала жваві дискусії в археологічній спільноті. Британський дослідник Грем Хенкок висунув припущення, що знамениті кам’яні статуї могли з’явитися набагато раніше, ніж вважалося. Він стверджує, що їхній вік сягає 12 000 років, тоді як загальноприйнята версія датує їх приблизно 900 роками.

Про це пише Daily Mail.

Теорія Хенкока: "зникла цивілізація"

Хенкок припускає, що острів був заселений ще наприкінці льодовикового періоду, і саме перші жителі створили культові статуї. Він базує свої висновки на дослідженні 2013 року, яке виявило сліди бананових рослин у ґрунті острова. Ці рослини, які не могли потрапити туди без людського втручання, нібито з’явилися на острові щонайменше 3000 років тому.

"Я припускаю, що полінезійці, які прибули пізніше, зустріли там уже існуюче населення, успадкувавши їхні традиції", — зазначив Хенкок у коментарі для DailyMail.com.

Дослідник також вважає, що статуї моаї могли бути створені до появи платформ Аху Вінапу, на яких вони стоять, що свідчить про використання різних будівельних методів.

Критика з боку науковців

Археологи, зокрема доктор Дейл Сімпсон, спростовують заяви Хенкока, наголошуючи на схожості статуй острова Пасхи з подібними спорудами на інших полінезійських островах. Він вважає, що археологічні дані не підтверджують припущення про давню високорозвинену цивілізацію.

Easter Island Statue Project

"Острів Пасхи дійсно сповнений таємниць, але мікроскопічні дані не можна використовувати для гіперболічних інтерпретацій", — сказав Сімпсон.

Місце, оповите загадками

Острів Пасхи — один із найбільш ізольованих на планеті, розташований за тисячі кілометрів від найближчої суші. Незважаючи на різні теорії, всі погоджуються, що заселення острова — це унікальне досягнення стародавньої навігації. Однак Хенкок і тут має альтернативне пояснення, стверджуючи, що перші поселенці могли з’явитися ще до полінезійців.

Нова хвиля обговорень навколо походження загадкових статуй острова Пасхи піднялася після заяв британського дослідника Грема Хенкока. Він припустив, що перші поселенці з’явилися на острові близько 12 000 років тому, що суперечить усталеній версії, яка датує заселення приблизно 900 роками тому. Його теорія знайшла як прихильників, так і критиків, які висловили сумніви у правдивості представлених даних.

Нові докази чи суперечливі інтерпретації?

Хенкок посилається на дослідження, яке виявило сліди бананових рослин у ґрунті острова, що вказує на їхню присутність понад 3000 років тому. Дослідник вважає це свідченням існування на острові населення ще в епоху кінця льодовикового періоду. Він припускає, що більша частина сучасної території острова колись була затопленою, а раніше там могли жити люди.

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“Я не бачу нічого в екології острова, що виключало б присутність людини в такі віддалені часи”, — заявив Хенкок.

Окрім цього, у серіалі "Стародавній Апокаліпсис" Хенкок висвітлив усні перекази місцевих жителів, які розповідають про міфічний острів Хіва, що затонув через підвищення рівня моря. Він пов’язує це з глобальними повенями, які сталися після льодовикового періоду.

Критика наукової спільноти

Археологи висловили скептицизм щодо тверджень Хенкока. Доктор Дейл Сімпсон зазначив, що зразки ґрунту, на які посилається дослідник, могли зміститися через опади, що створило хибне враження про вік знахідок. Також науковці вказують, що немає доказів існування тварин, які зазвичай асоціюються з людським житлом, зокрема свиней чи великої рогатої худоби.

Ще одним аргументом проти теорії стало дослідження океанічного дна, яке не виявило слідів додаткових статуй чи платформ, які б могли вказувати на існування більш давньої цивілізації.

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"Острів Пасхи — це справжня загадка, але ми не можемо будувати гіпотези, базуючись лише на мікроскопічних даних", — сказав Сімпсон.

Іконографічні паралелі

Грем Хенкок також звертає увагу на унікальні особливості моаї, зокрема на положення рук, розташованих біля пупка. Він вважає, що цей елемент зустрічається в різних культурах по всьому світу, що може свідчити про зв’язок між ними. Проте археологи стверджують, що подібні антропоморфні фігури з’являлися й на інших островах Полінезії, що є природним для цієї частини світу.

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Попри критику, Хенкок продовжує дослідження. Він готується до третього сезону свого серіалу, у якому планує розкрити нові таємниці Стародавнього Єгипту. Його прихильники вважають, що такі теорії допомагають пролити світло на невідомі сторінки історії, а критики наголошують на важливості доказів, які мають підтверджувати будь-які наукові гіпотези.