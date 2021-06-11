Стежка привела до неймовірного відкриття: у горах Норвегії серед льоду знайшли поселення епохи вікінгів (фото)

Археологи виявили рештки речей і тварин.

Норвезькі археологи виявили залишки поселення на віддаленому гірському перевалі Лендбрен, які належать до епохи вікінгів.

Про це йдеться на сайті Secrets of the Ice.

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Команда археологів в рамках проєкту "Секрети льоду" досліджує кілька пам'яток, які під загрозою зникнення через танення льодовиків Норвегії. Так, ще торік уздовж стежки серед льоду вони виявили останки саней, тварин, одягу і навіть предметів домашнього ужитку. Відтоді вони почали досліджувати, куди ж їх приведе ця стежка.

"Щоб отримати відповідь, ми зрозуміли, що повинні йти стопами вікінгів - йти стежкою Лендбрена і подивитися, куди вона нас приведе. Так ми і зробили, і стежка привела нас до неймовірного відкриття - загубленого поселення вікінгів!", - сказав один із команди археологів Ларс Піле.

Зрештою, команді вдалося знайти шляхи, прокладені в місцевості. Місцевий археолог-любитель Рейдар Марштайн зробив ключовий прорив - обстежуючи густі кущі ялівцю над літніми фермами, він виявив залишки будівель. Потім група розчистила густі кущі ялівцю, щоб краще зрозуміти розташування кількох будівель.

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Всередині деяких будівель археологи провели невеликі пробні розкопки. Робота підтвердила, що це стіни з колишніх будинків. Команда також знайшла останки піднятих кам'яних платформ уздовж бічних стін. Це типова особливість таких будинків.

Знайдені будівлі датуються періодом між 750 і 1150 роками, тобто охоплюють епоху вікінгів. Археологи припускають, що ці споруди були нічліжкою мандрівникам або навіть постійним фермерським поселенням. Крім того, у довколишніх горах полювали на оленів, тому, можливо, споруди могли використовувати як мисливську станцію.

"Цього літа планується продовжити розслідування на Нето. Ми також готуємо подальші дослідження стежкою на захід від поселення вікінгів до фіордів. Ми сподіваємося, що тут буде ще більше цікавих відкриттів", - кажуть археологи.

Нагадаємо, турецькі археологи розкопали залишки гладіаторської арену епохи Стародавнього Риму на пагорбі в давньому місті Мастаура, що розташований в західній турецькій провінції Айдин.

Як повідомлялося, в Єгипті виявили стародавнє фараонське місто, якому майже 3,5 тисячі років. Дослідники уже порівнюють знахідку за своєю цінністю зі знаменитим італійським містом Помпеї.

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