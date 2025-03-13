Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стиль та технології у комплексних рішеннях Haier — вбудована техніка для кухні Новини компаній

Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Стиль та технології у комплексних рішеннях Haier — вбудована техніка для кухні

Кожна кухня — це більше, ніж просто місце для приготування їжі. Це простір, де комфорт, інновації та стиль поєднуються в ідеальному балансі.

Вбудована техніка Haier допомагає втілити мрію про сучасну кухню для приготування їжі без зайвих зусиль. Особливість духових шаф, варильних поверхонь, витяжок, посудомийних машин та мікрохвильових печей цієї лінійки у тому, що їх можна встановити, не витрачаючи багато часу та сил, а ще пристроями можна керувати завдяки мобільному застосунку hOn.

Ідеальне випікання з вбудованими духовими шафами Haier 

Вбудовані духові шафи Haier — це поєднання витонченого дизайну, продуманих функцій та інтуїтивного управління. Вони мають усе, щоб ваші страви завжди були бездоганними:

  • Три способи очищення (піролітичне, каталітичне, гідролітичне) для підтримки чистоти без зайвих зусиль.
  • Вбудований термощуп для точного контролю температури.
  • Безпечна конструкція з подвійним склом та механізмом плавного закривання дверцят.
  • Подвійний гриль для рівномірного підрум’янення страв.
  • Можливість віддаленого управління через hOn.
©

Варильні поверхні Haier: кулінарні шедеври без зайвих зусиль

Інноваційна вбудована техніка Haier не лише зберігає простір і гармонійно вписується в інтер’єр, а й втілює інновації. У модельному ряду представлені газові та індукційні варильні поверхні.

Індукційна поверхня Haier Series 4 — точність і потужність з будь-якими стравами

Вбудовані моделі мають широкі можливості штучного інтелекту для підбору оптимальних налаштувань, щоб ви могли готувати ще краще та смачніше. Також вони мають такі особливості:

  • максимальна потужність 7.4 кВт за одночасного використовування усіх зон нагріву;
  • функції блокування та автоматичного вимкнення;
  • безшовна інтеграція зі стільницею;
  • технологія VaryCook для зміни температури одним рухом посуду;
  • функція "Міст" для об’єднання двох конфорок в одну велику;
  • Wi-Fi-синхронізація з витяжками Haier.

Газова варильна поверхня Gas On Glass Series 4 — класика у сучасному виконанні

Газові пристрої від Haier поєднують класичні рішення і сучасний функціонал. Вони мають такі особливості:

  • міцні чавунні решітки;
  • газ-контроль для максимальної безпеки;
  • XXL-конфорка для великих каструль та сковорідок.
©

Інтелектуальні витяжки Haier I-Link та ID-Link — безшумна ефективність

Витяжки Haier створені для того, щоб забезпечити свіже повітря на кухні без надмірного шуму. Їх головні особливості:

  • керування через hOn та синхронізація з варильними поверхнями;
  • потужний, але тихий мотор;
  • знімні жирові фільтри для легкого очищення;
  • вугільний фільтр, що ефективно нейтралізує запахи.

Посудомийні машини Haier — чистий посуд з розумним підходом

Окрім стильного дизайну, вбудовані посудомийні машини Haier пропонують:

  • інверторний двигун для потужної, але тихої роботи;
  • додатковий розприскувач Powerwash з шістьма потоками води;
  • функцію Crystal Protect для дбайливого миття скла;
  • автоматичне відкривання дверцят для природного сушіння;
  • світловий індикатор, який показує статус роботи;
  • різні розміри від 45 до 60 см з можливістю завантаження 11–16 комплектів посуду.
©

Мікрохвильові печі Haier — швидкість і технології для вашого комфорту

Стильний дизайн та сучасний функціонал роблять ці пристрої незамінними у кухонному просторі. Головні переваги:

  • рівномірний розподіл мікрохвиль для ідеального нагрівання страв;
  • величезний об’єм - 34 літри
  • вбудований гриль для хрусткої скоринки;
  • автоматичні програми для різних типів продуктів;
  • висока продуктивність при зниженому енергоспоживанні.
©

Вбудована техніка Haier створена для тих, хто цінує зручність, сучасні технології та бездоганний дизайн. Обирайте найкраще для своєї кухні та насолоджуйтесь приготуванням без зайвих турбот. Дізнайтеся більше про продукцію бренду у перевірених рітейлерів!

Наступна публікація