Стиль та технології у комплексних рішеннях Haier — вбудована техніка для кухні

Кожна кухня — це більше, ніж просто місце для приготування їжі. Це простір, де комфорт, інновації та стиль поєднуються в ідеальному балансі.

Вбудована техніка Haier допомагає втілити мрію про сучасну кухню для приготування їжі без зайвих зусиль. Особливість духових шаф, варильних поверхонь, витяжок, посудомийних машин та мікрохвильових печей цієї лінійки у тому, що їх можна встановити, не витрачаючи багато часу та сил, а ще пристроями можна керувати завдяки мобільному застосунку hOn.

Ідеальне випікання з вбудованими духовими шафами Haier

Вбудовані духові шафи Haier — це поєднання витонченого дизайну, продуманих функцій та інтуїтивного управління. Вони мають усе, щоб ваші страви завжди були бездоганними:

Три способи очищення (піролітичне, каталітичне, гідролітичне) для підтримки чистоти без зайвих зусиль.

Вбудований термощуп для точного контролю температури.

Безпечна конструкція з подвійним склом та механізмом плавного закривання дверцят.

Подвійний гриль для рівномірного підрум’янення страв.

Можливість віддаленого управління через hOn.

Варильні поверхні Haier: кулінарні шедеври без зайвих зусиль

Інноваційна вбудована техніка Haier не лише зберігає простір і гармонійно вписується в інтер’єр, а й втілює інновації. У модельному ряду представлені газові та індукційні варильні поверхні.

Індукційна поверхня Haier Series 4 — точність і потужність з будь-якими стравами

Вбудовані моделі мають широкі можливості штучного інтелекту для підбору оптимальних налаштувань, щоб ви могли готувати ще краще та смачніше. Також вони мають такі особливості:

максимальна потужність 7.4 кВт за одночасного використовування усіх зон нагріву;

функції блокування та автоматичного вимкнення;

безшовна інтеграція зі стільницею;

технологія VaryCook для зміни температури одним рухом посуду;

функція "Міст" для об’єднання двох конфорок в одну велику;

Wi-Fi-синхронізація з витяжками Haier.

Газова варильна поверхня Gas On Glass Series 4 — класика у сучасному виконанні

Газові пристрої від Haier поєднують класичні рішення і сучасний функціонал. Вони мають такі особливості:

міцні чавунні решітки;

газ-контроль для максимальної безпеки;

XXL-конфорка для великих каструль та сковорідок.

Інтелектуальні витяжки Haier I-Link та ID-Link — безшумна ефективність

Витяжки Haier створені для того, щоб забезпечити свіже повітря на кухні без надмірного шуму. Їх головні особливості:

керування через hOn та синхронізація з варильними поверхнями;

потужний, але тихий мотор;

знімні жирові фільтри для легкого очищення;

вугільний фільтр, що ефективно нейтралізує запахи.

Посудомийні машини Haier — чистий посуд з розумним підходом

Окрім стильного дизайну, вбудовані посудомийні машини Haier пропонують:

інверторний двигун для потужної, але тихої роботи;

додатковий розприскувач Powerwash з шістьма потоками води;

функцію Crystal Protect для дбайливого миття скла;

автоматичне відкривання дверцят для природного сушіння;

світловий індикатор, який показує статус роботи;

різні розміри від 45 до 60 см з можливістю завантаження 11–16 комплектів посуду.

Мікрохвильові печі Haier — швидкість і технології для вашого комфорту

Стильний дизайн та сучасний функціонал роблять ці пристрої незамінними у кухонному просторі. Головні переваги:

рівномірний розподіл мікрохвиль для ідеального нагрівання страв;

величезний об’єм - 34 літри

вбудований гриль для хрусткої скоринки;

автоматичні програми для різних типів продуктів;

висока продуктивність при зниженому енергоспоживанні.

Вбудована техніка Haier створена для тих, хто цінує зручність, сучасні технології та бездоганний дизайн. Обирайте найкраще для своєї кухні та насолоджуйтесь приготуванням без зайвих турбот. Дізнайтеся більше про продукцію бренду у перевірених рітейлерів!