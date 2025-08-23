Стояв на межі пекла: лікар розповів як змінилося його життя післі смерті

Пекло / © Freepik

Доктор Раджив Парті, колишній головний анестезіолог лікарні серця Бейкерсфілд у США, зізнався, що його світогляд повністю перевернувся після клінічної смерті у 2008 році. Тоді, під час ускладнень після операції з видалення раку простати, його серце зупинилося.

Про це повідомило видання Mirror.

Медик, який раніше не вірив у розповіді пацієнтів про потойбічне життя, тепер каже, що сам пережив надзвичайний досвід.

«Я почув крики болю та мук. Мене, ніби рухомий тротуар, притягнуло до краю палаючого каньйону. Дим наповнив мої ніздрі, а разом з ним і нудотний сморід горілої плоті. Тоді я зрозумів, що стою на межі пекла», — розповів лікар.

Парті розповів, що чув голос, який дорікав йому за «матеріалістичне життя». Він благав Бога про прощення й після цього побачив іншу картину.

Його досвід коментував автор книжок про клінічну смерть Джон Берк. У розмові з ведучим Ніколасом Джоном він пояснив, що за словами лікаря, два ангели — Михайло та Рафаїл — провели його крізь тунель у місце «вишуканої краси» та «присутності Бога світла, який є любов’ю».

«І Раджив у присутності Бога переосмислює своє життя, і в цьому переосмисленні він бачить шлях, і саме так зазвичай відбувається це переосмислення, і це залежить від кожної окремої людини, але зазвичай у присутності Бога вони переживають усе своє життя у 3D-панорамному повторі прямо перед собою», — зазначив Джон.

Він наголосив: «Раджив — індуїст, і все ж той самий Бог світла, той самий життєвий огляд, і в іншому місці він пізніше запитує цього Бога світла: „Хто ти, Господи?“. Зі світла виходить чоловік у рясі із золотим поясом і бородою і каже йому: „Я Ісус, твій Спаситель“.

Берк додав, що цей момент повністю змінив життя Парті: «Знову ж таки, ми говоримо про головного анестезіолога — тож це повністю змінило його життя. І він був дуже збентежений цим, але я хочу зазначити, що Бог завжди був Богом усіх народів».

Після пережитого Парті звільнився з посади, продав свій особняк і машини, а згодом написав книгу «Вмираючи, щоб прокинутися: подорож лікаря в потойбічне життя та мудрість, яку він повернув».

Нагадаємо, в Танзанії живе 40-річний Ісмаїл Азізі — чоловік, який, за його словами, пережив смерть шість разів і щоразу повертався до життя. Його історія стала темою документального фільму та спричинила дискусії про межі можливостей людського організму.

Раніше ми повідомляли, що 41-річна Вікторія Томас, яку вважали здоровою й активною жінкою, пережила клінічну смерть прямо під час тренування у спортзалі. Після серцевої зупинки її серце не билося протягом 17 хвилин. Цей випадок повністю змінив її життя — і погляд на смерть.