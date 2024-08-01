Страх "Планети мавп": ошелешені вчені аналізують шимпанзе, які "розмовляють англійською"

Давно вважалося, що шимпанзе ніколи не могли говорити людськими мовами через свою голосову анатомію, але тепер вчені заявили, що вони могли помилятися.

Побоювання перед майбутнім у стилі "Планети мавп" виникли, оскільки вчені стверджують, що шимпанзе можуть розмовляти.

Про це повідомляє Daily Star.

Тривалий час вважалося, що головною навичкою, що відокремлює нас, людей, від наших найближчих родичів, що нині живуть, є здатність говорити. Однак тепер вчені стверджують, що шимпанзе могли говорити завжди, оскільки міжнародна група дослідників переглянула старі кадри свіжим поглядом. Дослідники переглянули старі експериментальні відео, деякі з яких були зняті з шимпанзе, що містяться в похмурих, неетичних умовах, в рамках дослідження.

Вчені вважають, що вони бачили, як шимпанзе бурмотали "мама". Опублікувавши свої висновки в Scientific Reports, дослідники стверджують, що це відкриття передбачає, що шимпанзе здатні говорити базовою мовою.

Головний автор, доктор Аксель Екстром із Королівського технологічного інституту KTH, Швеція, сказав MailOnline: "Протягом декількох років у нейробіології циркулювала ідея, що кора головного мозку шимпанзе могла стримувати їх".

Вчений пояснив, що люди мають "перекриття" між частиною мозку, що відповідає за рух щелепи, і областю, що контролює голосовий апарат. Це перекриття "розблокує" мову, яку ми чуємо в белькоті немовляти, "яка в процесі розвитку переходить у моделі мови дорослої людини", пояснив доктор Екстром.

Гіпотеза Кайперса-Юргенса, згідно з якою шимпанзе не можуть говорити як люди через відсутність перекриття голосових трактів, піддається сумніву новими доказами.

Два відео, що недавно з'явилися, схоже, підтверджують ідею про те, що шимпанзе насправді можуть мати здатність вимовляти слова. У першому кліпі показаний Джонні з приматського заповідника Санкоуст у Флориді, який, як кажуть, називав усіх "мамою".

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Ще один фрагмент відеозапису 1962 року, частина колекції кінохроніки Universal Studios, зафіксував шимпанзе на ім'я Рената, що відповідає своєму провіднику так, що нагадує слово "мама". Заінтриговані вчені перевірили ці передбачувані вербалізації за допомогою онлайн-експерименту, в якому учасники слухали звуки шимпанзе, змішані з аудіозаписами людей із хворобою Паркінсона, та розшифровували те, що вони чули.

Доктор Екстром висловився, припустивши, що це може означати, що кортикальне перекриття не так критично, як колись вважалося, або у шимпанзе воно дійсно може бути. Додавши історичний контекст, дослідження 1947 показало, що Кіт і Кетрін Гейзи виховували шимпанзе на ім'я Вікі, ніби вона була людиною. Вони повідомили, що Вікі примудрялася вимовляти прості слова, такі як "мама", "чашка" (cup) та "догори" (up).

Нагадаємо, вчені виявили, що шимпанзе спілкуються схожими на людські жестами на регіональних діалектах. Дослідники проаналізували понад 8500 жестів, які здійснюють види мавп у п'яти районах Східної Африки.

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