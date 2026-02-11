Страшне послання з минулого: розшифровані 4-тисячолітні таблички з шокувальними пророцтвами

Стародавня табличка / © The Archaeologist

Реклама

Група археологів нарешті розшифрувала стародавню табличку віком близько 4 тисяч років, виявлену понад століття тому. Напис на клинописних артефактах містить тривожні пророцтва, пов’язані з голодом, епідеміями та вторгненнями.

Про результати дослідження розповів доктор Ендрю Джордж, відомий асиріолог, пише видання Popular Mechanics.

Артефакти належать до стародавньої Вавилонії і виконані клинописом — логосилябічною системою письма, в якій символи позначають цілі слова чи поняття. Дослідники переклали 73 передбачення з цих табличок, які, за словами фахівців, слугували способом прогнозування майбутніх подій.

Реклама

Більшість пророцтв пов’язана з місячними затемненнями, які в давнину сприймалися як ознаки наближення небезпеки. За словами Ендрю Джорджа, стародавні астрономи могли спостерігати затемнення і передбачати можливі лиха на основі реальних подій, що передували катастрофам.

«Ці передбачення дають нам уявлення про типові загрози для держави та відображають занепокоєння, що супроводжували правління й управління у стародавній Вавилонії», — пояснив Джордж.

Серед ознак небезпеки були голод, епідемії, посуха та навіть можливі вбивства правителів. Якщо пророцтво передбачало смерть царя, проводили спеціальні ритуали — екстипіцію, тобто вивчення нутрощів жертвованих тварин — щоб визначити, чи справді існувала загроза для монарха.

Якщо небезпека підтверджувалася, радники царя виконували спеціальні ритуали, щоб відвернути зло. Ці практики свідчать про серйозне ставлення стародавніх людей до пророцтв та містичних передбачень.

Реклама

Хоча повні переклади табличок були завершені лише зараз, самі артефакти відомі ще з 1890-х років. Три з них придбав Британський музей, а останню — у 1914 році. До 1970-х років таблички перебували серед понад 150 тисяч інших клинописних текстів, і лише завдяки випадковому відкриттю дослідника вони привернули увагу сучасних науковців.

Розшифрування включало ретельне прочитання, детальні малюнки рядків та численні повтори — класичний метод асиріологічних досліджень. Тексти були написані акадською мовою, що підтверджує їхнє вавилонське походження.

На думку Джорджа, читання та аналіз таких стародавніх текстів допомагає відтворити побут, культуру та релігійні уявлення народів Месопотамії 2–4,5 тисячі років тому. «За останні 150 років ми пройшли шлях від майже повної невідомості про Вавилон та Ассирію до глибокого знання їхньої цивілізації, історії, релігії, літератури та соціально-економічного устрою, відтворених з клинописних текстів», — зазначив дослідник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дослідник Метью ЛаКруа заявив про виявлення доказів існування високорозвиненої цивілізації, яка процвітала на Землі близько 38 000 — 40 000 років тому.