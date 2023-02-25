Струнний інструмент, якому 2000 років знайдено у В'єтнамі: що з чого він виготовлений 

Археологи виявили струнний інструмент віком 2000 років, зроблений із рогу оленя на півдні В'єтнаму. Цей незвичайний ріг оленя може бути одним із найстаріших струнних інструментів, коли-небудь виявлених у Південно-Східній Азії.

Дослідження було опубліковано в журналі Antiquity.

2000-річний інструмент, що нагадує однострунну арфу та знайдений на березі річки Меконг, можливо, був один із складних музичних інструментів, на яких люди у В'єтнамі грають досі.

Фределіза Кампос з Австралійського національного університету сказала: "Цей струнний інструмент, або хордофон, є одним із найраніших зразків цього інструментів у Південно-Східній Азії. Він заповнює прогалину між ранніми відомими музичними інструментами регіону — літофонами або кам'яними перкусійними пластинами — і сучаснішими інструментами".

Роги, швидше за все, походять від індійського кабана або самбарського оленя.

Артефакт складається зі шматка рога оленя завдовжки 35 сантиметрів з отвором на одному кінці для штифта, який, ймовірно, використовувався для налаштування струни як клавіші на верхній частині гітари. Хоча струна давно зруйнувалась, об'єкт також має міст, який, можливо, використовувався для підтримки струни.

Незрозуміло, як на цьому інструменті грали і як він звучав, але дослідники вважають, що методи були аналогічні до тих, які використовуються для сучасних в'єтнамських музичних інструментів.

Нагадаємо, археологи в Кенії виявили одні з найдавніших кам'яних знарядь, які коли-небудь використовували стародавні люди. Їхній вік налічує 2,9 мільйона років.

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