Студентський протест привів до археологічної сенсації: що розкопали під школою (фото)

Знайдена під школою в Римі вілла II століття / © Особливий суперінтендант Риму, Cantieri Narranti

Реклама

Під час шкільного протесту в Римі студенти виявили під спортзалом розкішний маєток II століття. Це випадкове відкриття дозволило знайти втрачену резиденцію давньоримського сенатора.

Про це пише Gizmodo.

Студенти-активісти під час протестного захоплення шкільних приміщень несподівано допомогли виявити під спортивною залою залишки маєтку часів середньої Римської імперії.

Реклама

Керівництво навчального закладу повідомило, що підземні залишки розкішної римської резиденції цього періоду були випадково знайдені у підвалі спортивної зали державного наукового ліцею імені К. Кавура в Римі.

Хоча допитливі учні неодноразово натрапляли на археологічну пам’ятку, викладачі ліцею звернулися до Спеціального управління археологічної спадщини Рима лише близько шести років тому. Після реставрації, на яку витратили 210 тис. євро, частину давньоримського життя середини II століття нашої ери — колишню престижну резиденцію неподалік від знаменитого Колізею — нарешті відкрили для відвідувачів.

Викладачка історії та латини Клаудія Маріно, яка першою звернула увагу влади на знахідку, розповіла, що спочатку не поставилася серйозно до чуток про поховану римську віллу. Свою думку вона змінила після розповідей студентів-активістів, які захопили будівлю під час протестів 2021 року.

Знайдена під школою в Римі вілла II століття / © Особливий суперінтендант Риму, Cantieri Narranti

«Коли все закінчилося, група студентів сказала мені: „Там справді щось є під школою“», — розповіла Маріно.

Реклама

Вона вирішила поставитися до слів молодих протестувальників уважніше, враховуючи історичне значення цієї місцевості — колишнього центру Стародавнього Риму та престижного району, де мешкав Октавіан ще до будівництва свого імператорського палацу на Палатинському пагорбі.

«Ми проводимо для наших учнів виїзні уроки на Палатинському пагорбі, тому вони знають, про що говорять», — сказала Маріно.

Ймовірний власник давньої вілли в Римі

Минулого тижня Маріно разом із археологом Філіппо Коареллі з Університету Перуджі повідомили громадськості, кому, ймовірно, належав цей просторий римський маєток, прикрашений мозаїками та фресками.

Існує припущення, що II століття нашої ери власником будинку був Фабій Галл — римський сенатор, який, імовірно, відповідав за частину системи водопостачання Рима. Також повідомляється, що у цій резиденції проживала маловідома представниця роду Умбріїв — Умбрія Альбіна, родинне коріння якої, можливо, пов’язане з Самнієм неподалік Помпеїв.

Реклама

Цікаво, що ще 1895 року археологи, які працювали на сусідній вулиці Віа дельї Аннібальді, знайшли римські водопровідні труби з вигравіюваними іменами мешканців, про що свідчать матеріали культурного проєкту Cantieri Narranti при Спеціальному управлінні археологічної спадщини Рима. Однак їхній звіт, складений наприкінці XIX століття, очевидно, залишився поза увагою, допоки не були виявлені значні частини маєтку.

Попереду ще багато досліджень вілли

Попри те, що учасники проєкту Cantieri Narranti називають знахідку винятково добре збереженою, археологи наголошують: для повного відновлення цієї давньої резиденції необхідні подальші масштабні роботи. Будівля, розташована поблизу Есквілінського пагорба, може відкрити нові подробиці про історично важливий район, де колись проживали відомі діячі Риму, серед яких Цицерон і Помпей.

«Видимі приміщення, нині майже повністю засипані, досі зберігають фігуративний живопис і ліпні декоративні елементи аж до склепінь», — зазначила команда Cantieri Narranti у своєму повідомленні.

«Вражальний стан збереження розписів у цих приміщеннях вимагає їх повного очищення, щоб відкрити весь декоративний комплекс і дозволити його детальне вивчення», — повідомив міський проєкт охорони культурної спадщини.

Реклама

Знайдена під школою в Римі вілла II століття / © Особливий суперінтендант Риму, Cantieri Narranti

На сьогодні дослідники вже знайшли фрески з рослинними мотивами та зображеннями фігур, а також декоративні ліпні елементи на стелях між арковими проходами. В одному з приміщень було виявлено мозаїку з великих плиток у «стилі, популярному серед римської еліти того часу».

Крім того, учасники Cantieri Narranti знайшли графіті середини XX століття — написи 1940 — 1950-х років, які могли залишити студенти, місцеві жителі або туристи, що досліджували підземелля. Незалежно від їхнього походження, ці сліди підтверджують, що давню споруду неодноразово відкривали й забували задовго до того, як нею серйозно зацікавилися археологи.

У Cantieri Narranti зазначили, що наразі основними завданнями залишаються «захист пам’ятки та забезпечення доступу до неї», реалізовувати які планують «у співпраці з викладачами та учнями ліцею Кавур».

До слова, у британському Колчестері археологи знайшли унікальне поховання римської аристократки III — V століть у свинцевій труні. Усередині 20-30-річної жінки виявили коштовності, рідкісні флакони та сліди ладану, який завозили з Африки чи Азії. Тіло, ймовірно, було вкрите гіпсом, що є свідченням особливого статусу та рідкісною традицією того часу.

Реклама

Новини партнерів