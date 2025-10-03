Створено мобільну електростанцію, яка живить побутові прилади без електрики тиждень (фото)

Нова система

У Німеччині студенти Дортмундського університету прикладних наук і мистецтв розробили інноваційний мобільний енергетичний трейлер, здатний працювати автономно протягом кількох днів без підключення до електромережі.

Про це повідомляється на офіційному сайті університету.

Проєкт під назвою eTrail-Ing поєднує сонячні панелі потужністю майже 4 кіловати, акумуляторні батареї та водневий паливний елемент на 2,5 кіловата, що дозволяє живити побутові прилади та внутрішню холодильну камеру. Система оснащена спеціальним програмним забезпеченням, яке постійно контролює роботу всіх компонентів, забезпечуючи безпеку та стабільність роботи.

Студенти зазначають, що головна складність полягала в координації роботи різних енергетичних систем одночасно. Зараз каркас трейлера збирають у майстернях університету, водночас електронні модулі, включно з акумуляторами та паливним елементом, уже пройшли тестування та готові до монтажу.

Очікується, що eTrail-Ing буде повністю готовий до експлуатації до кінця 2026 року.

Ключові характеристики трейлера

автономна робота — до 7 днів;

паливний елемент — 2,5 кВт;

сонячні панелі — 3,915 кВт;

обсяг холодильної/обігрівної камери — 6,76 м³;

температурний діапазон у камері — від 4 °C до 20 °C;

підключення через розетку 230 В та зарядні порти USB.

Ця розробка буде зручною для автономного енергозабезпечення на віддалених локаціях та в польових умовах.

