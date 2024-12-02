Створено найшвидшого у світі людиноподібного робота – фото, подробиці

Китайська робототехнічна компанія Robot Era нещодавно представила STAR1, найшвидшого у світі двоногого робота, здатного розвивати і підтримувати швидкість до 12,98 км/год.

Про це пише Oddity Central.

Він оснащений двигунами з високим крутним моментом та алгоритмами штучного інтелекту і може долати всі види поверхонь і середовищ, зокрема пісок і луки. Його вдосконалені двигуни допомагають роботу ефективно рухатися, а високошвидкісні датчики та комунікаційні модулі дозволяють йому обробляти інформацію про навколишнє середовище в режимі реального часу, але те, що дійсно допомагає йому перевершити інших двоногих роботів за швидкістю – це старомодне людське взуття.

Робот STAR1 має зріст 170 см, важить близько 143 кілограмів і може бігати зі швидкістю 3,6 метра на секунду, що робить його найшвидшим двоногим роботом з усіх коли-небудь створених. Важливо зазначити, що китайські вчені досягли такої приголомшливої швидкості, взувши робота в кросівки, що, як виявилося, має велике значення. Під час випробувань робот у кросівках був значно швидшим за свого "босоногого" конкурента. Попри те, що він стартував повільніше, робот у кросівках краще впорався зі складним рельєфом пустелі Гобі і фінішував попереду.

Найшвидший у світі робот STAR1 / Фото: скриншот з відео

Наразі STAR1 швидший за інших сучасних людиноподібних роботів, таких як Optimus від Tesla та Atlas від Boston Dynamics, а також за робота H1 від Unitree Robotics, якому належить попередній рекорд швидкості (3,3 м/с). Але в той час як виробники трьох вищезгаданих роботів зосередилися на передових датчиках і складних алгоритмах руху, Robot Era досягла значного прогресу, оптимізувавши механіку бігу і використавши існуючі технології, такі як кросівки для поліпшення зчеплення з поверхнею.

Найшвидший у світі робот STAR1 / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у Японії створили першу у світі пральну машину для людей. Вона використовує маленькі мікроскопічні бульбашки повітря, а також найсучасніші датчики, які вимірюють пульс людини та інші біологічні дані, щоб підігріти воду належним чином, і систему штучного інтелекту.

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