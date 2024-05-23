Створено першу в світі систему трансплантації голови – фото, відео

Стартап BrainBridge, що займається нейронауками та біомедичною інженерією, представив першу в світі "систему трансплантації голови", яка, як сподіваються, почне працювати протягом восьми років.

Про це пише Metro.

Компанія оприлюднила свою науково-фантастичну концепцію у восьмихвилинному відеоролику, доповненому жахливими звуковими ефектами. У CGI-демонстрації повністю роботизована система одночасно знімає голови з тіл донора і реципієнта, перш ніж поміняти їх місцями на моторошному конвеєрі.

Крім пацієнтів немає жодної людини, оскільки роботизовані руки та безліч лазерів працюють, використовуючи штучний інтелект (ШІ), щоб керувати цією надзвичайно складною – і поки що суто теоретичною – операцією.

Перша в світі система трансплантації голови / Фото: BrainBridge

У BrainBridge кажуть, що система дасть нову надію пацієнтам, які страждають на невиліковні стани, такі як рак на останній стадії, нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера і Паркінсона, а також параліч.

Однак, однією з головних перешкод є поки що нездатність медицини адекватно відновлювати пошкодження нервів та спинного мозку. Без цього будь-який реципієнт трансплантата голови буде паралізований нижче шиї.

Перша в світі система трансплантації голови / Фото: BrainBridge

Наразі компанія шукає фахівців, які допоможуть подолати ці бар'єри, і сподівається, що презентація концепції "приверне найкращі таланти з усього світу, зацікавлені в розширенні меж біомедичної науки та зміні світу на краще".

"У короткостроковій перспективі ми очікуємо, що проєкт призведе до прориву в реконструкції спинного мозку і трансплантації всього тіла", - заявили в BrainBridge. "Але в довгостроковій перспективі проєкт розшириться на сфери, які трансформують медицину, якою ми її знаємо".

Перша в світі система трансплантації голови / Фото: BrainBridge

Концепцію розробив керівник проєкту, біотехнолог та науковий комунікатор із Дубаю Хашема Аль-Гайлі.

"Кожен крок концепції BrainBridge був ретельно продуманий на основі обширних наукових досліджень, які були проведені та опубліковані експертами в різних галузях науки", - сказав він. "Мета нашої технології – розширити межі можливого в медичній науці та запропонувати інноваційні рішення для тих, хто бореться із захворюваннями, що загрожують життю. Наша технологія обіцяє відкрити двері до рятівних методів лікування, які було неможливо уявити ще декілька років тому. Донором для трансплантації буде пацієнт з мертвим мозком, але з функціональним тілом і життєво важливими органами в хорошому стані".

Однак на цьому процес не зупиняється: планується також пересадження обличчя від донора. Трансплантація обличчя вже відбувається з великим успіхом, але це надзвичайно складні операції, які потребують місяців планування та участі декількох хірургічних команд. Згідно з планами BrainBridge, операція проводитиметься за допомогою того ж робота-хірурга на основі штучного інтелекту, що і трансплантація голови.

У заяві компанії додається: "У процесі використовуються передові високошвидкісні роботизовані системи для запобігання деградації клітин мозку і забезпечення безшовної сумісності. Вся процедура керується візуалізацією на молекулярному рівні в режимі реального часу та алгоритмами штучного інтелекту, щоб полегшити точне відновлення з'єднання спинного мозку, нервів і кровоносних судин".

Перша в світі система трансплантації голови / Фото: BrainBridge

Оскільки процес все ще перебуває на стадії концепції, є мало достовірної інформації про те, наскільки ефективною буде операція, але рекламне відео містить подробиці про те, як охолоджуватимуть тіла та використовуватимуть поліетиленгліколь, щоб допомогти "склеїти" хребет назад разом. ПЕГ вже використовується для лікування травм спинного мозку.

Після операції буде забезпечена значна фізична реабілітація та психологічна підтримка, після чого пацієнт перебуватиме в стані штучної коми протягом чотирьох тижнів, щоб дати можливість місцям трансплантації загоїтися.

Перша в світі система трансплантації голови / Фото: BrainBridge

Перша зафіксована спроба пересадження голови була здійснена на собаці 1908 року, але безуспішно.

Доктор Володимир Деміхов продовжив цю роботу в 1950-х роках, пересаджуючи живі голови іншим собакам, фактично створюючи двоголових собак. Технічно це не кваліфікувалося як трансплантація голови, і жоден з піддослідних не прожив довго, що не дивно.

У 1970-х роках вчений доктор Роберт Вайт провів пересадження голови, або "обмін головами", макаці-резусу. Тварина прожила вісім днів і змогла бачити, чути, відчувати запах і кусати одного з колег доктора Вайта, але не могла рухатися у своєму новому тілі, тому що команда не змогла прикріпити спинний мозок. Він провів близько 30 таких трансплантацій.

Зовсім нещодавно нейрохірург Серхіо Канаверо заявив, що успішно провів трансплантацію людської голови. Однак і донор, і реципієнт померли, що ставить під сумнів те, як саме можна було виміряти успіх. Тепер він сподівається, що перше пересадження живої голови "не за горами", і планував провести операцію на смертельно хворому чоловікові, який змінив своє рішення після того, як закохався.

Зараз для більшості людей трансплантація голови залишається дуже далекою і, можливо, ніколи не стане можливою. Однак прогрес, досягнутий у спробах досягти цього – якщо він буде етичним – може призвести до величезного стрибка вперед у медичній допомозі, особливо в області пошкодження спинного мозку.

Чи будуть одного дня голови мінятися місцями, як автомобільні деталі на заводі, ще належить з'ясувати. Але, як стверджує BrainBody, без набридливого крихкого тіла мозок міг би жити декілька сотень років.

Нагадаємо, нещодавні дослідження виявили ще один зв'язок між операцією з пересадження органів та змінами особистості. 89% всіх реципієнтів трансплантатів повідомили про післяопераційні зміни особистості, незалежно від того, який орган вони отримали.

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