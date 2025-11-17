Створено пігулку, яка може продовжити життя до 150 років

Реклама

Китайський біотехнологічний стартап Lonvi Biosciences заявив про розроблення експериментальної пігулки з екстрактом виноградних кісточок, яка, за словами компанії, здатна суттєво подовжити тривалість життя людини — аж до 150 років.

У компанії вважають, що препарат не лише бореться з віковими змінами, а й може зменшувати ризик розвитку хронічних хвороб, передає Oddity Central.

У Lonvi кажуть, що пігулка діє на так звані «зомбі-клітини» — старі клітини, які припинили ділитися, але продовжують спричиняти запальні процеси.

Генеральний директор стартапу Іп Чжу назвав свій препарат «Святим Граалем» у сфері біонаук і стверджує, що активна речовина здатна покращувати здоров’я на клітинному рівні.

Головний технічний директор компанії Лю Цінхуа в інтерв’ю New York Times заявив, що перспектива прожити до 150 років «цілком реальна» і може стати доступною протягом декількох років.

Пігулки створені на основі проціанідину С1 (PCC1) — молекули, виділеної з виноградних кісточок. Раніше її пов’язували з підвищеним виживанням лабораторних гризунів. Дані досліджень Lonvi свідчать, що миші, які отримували препарат, жили на 9,4% довше в середньому та на 64,2% довше, якщо лікування розпочинали від народження.

У Китаї середня тривалість життя 2024-го становила 79 років — значно вище за світовий показник. Із зростанням інтересу до питань довголіття в країні подібні дослідження отримують дедалі більше уваги з боку і чиновників, і приватних компаній. Іронічно, але ще декілька десятиліть тому всі спроби омолодження у Китаї вважалися напівшахрайською практикою.

Зараз ситуація змінилася — як зазначає Ган Ю, співзасновник шанхайської компанії Time Pie, яка також працює у сфері довголіття, дедалі більше китайців мають і мотивацію, і ресурси, щоб інвестувати у подовження власного життя.

