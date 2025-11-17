- Дата публікації
Створено пігулку, яка може продовжити життя до 150 років
Китайський стартап Lonvi Biosciences представив експериментальну пігулку на основі екстракту виноградних кісточок.
Китайський біотехнологічний стартап Lonvi Biosciences заявив про розроблення експериментальної пігулки з екстрактом виноградних кісточок, яка, за словами компанії, здатна суттєво подовжити тривалість життя людини — аж до 150 років.
У компанії вважають, що препарат не лише бореться з віковими змінами, а й може зменшувати ризик розвитку хронічних хвороб, передає Oddity Central.
У Lonvi кажуть, що пігулка діє на так звані «зомбі-клітини» — старі клітини, які припинили ділитися, але продовжують спричиняти запальні процеси.
Генеральний директор стартапу Іп Чжу назвав свій препарат «Святим Граалем» у сфері біонаук і стверджує, що активна речовина здатна покращувати здоров’я на клітинному рівні.
Головний технічний директор компанії Лю Цінхуа в інтерв’ю New York Times заявив, що перспектива прожити до 150 років «цілком реальна» і може стати доступною протягом декількох років.
Пігулки створені на основі проціанідину С1 (PCC1) — молекули, виділеної з виноградних кісточок. Раніше її пов’язували з підвищеним виживанням лабораторних гризунів. Дані досліджень Lonvi свідчать, що миші, які отримували препарат, жили на 9,4% довше в середньому та на 64,2% довше, якщо лікування розпочинали від народження.
У Китаї середня тривалість життя 2024-го становила 79 років — значно вище за світовий показник. Із зростанням інтересу до питань довголіття в країні подібні дослідження отримують дедалі більше уваги з боку і чиновників, і приватних компаній. Іронічно, але ще декілька десятиліть тому всі спроби омолодження у Китаї вважалися напівшахрайською практикою.
Зараз ситуація змінилася — як зазначає Ган Ю, співзасновник шанхайської компанії Time Pie, яка також працює у сфері довголіття, дедалі більше китайців мають і мотивацію, і ресурси, щоб інвестувати у подовження власного життя.
