Стихійні лиха, масштаб яких важко уявити: що станеться, якщо Африка розколеться

Розлом Даббаху довжиною понад 56 км утворився лише за 10 днів / © Universe Space Tech

Реклама

Африканський континент повільно, але впевнено розколюється на дві частини через рух тектонічних плит. Наслідки цього геологічного процесу важко уявити, але вони точно не залишаться непомітними не тільки для африканців, а й для всього світу.

Про це пише BGR.

Три плити під континентом розсуваються і буквально розривають сушу, що може призвести до появи нового океану та утворення двох континентів замість одного. Цей регіон називається Східноафриканською рифтовою системою, і вчені вважають, що в майбутньому східна Африка може повністю відокремитися від решти континенту.

Реклама

Ознаки «геологічного розлучення»

Вчені знайшли докази того, що Африка розколюється вже мільйони років. Хоча рухи тектонічних плит, як правило, невидимі для людського ока, у випадку з Африкою вже спостерігаються значні трансформації на поверхні.

У 2005 році в Ефіопії внаслідок серії вивержень вулкана Даббаху утворилася гігантська тріщина, відома як «розлом Даббаху». Ширина тріщини сягала від 8 до 60 метрів, а в зоні виверження навіть до 100 метрів. Згідно з деякими джерелами, глибина тріщини становила близько 2 метрів, але в найглибших місцях провалля сягало 100 метрів.

Розлом довжиною понад 56 км, розірвав землю, знищив дороги, фермерські угіддя та населені пункти. За геологічними мірками, це сталося надзвичайно швидко — лише за 10 днів.

Ці рухи відповідальні за формування багатьох відомих геологічних об’єктів континенту. Велика рифтова долина, гора Кіліманджаро, озеро Вікторія та Червоне море — усі вони утворилися в результаті минулих рухів плит. Однак Східноафриканська рифтова система є особливою, оскільки це одне з небагатьох місць на Землі, де рухи плит та їхні наслідки можна спостерігати просто на поверхні.

Реклама

Наслідки та майбутнє

За оцінками вчених, цей процес завершиться не раніше ніж через 5-10 мільйонів років. Проте, коли плити розійдуться на достатню відстань, Червоне море та Аденська затока затоплять рифтову долину, утворивши новий океан. Це розділить такі країни, як Кенія, Танзанія та Мозамбік, перетворивши їх на острови або окремі континентальні масиви.

Рух плит може призвести й до інших геологічних подій, зокрема землетрусів небаченої сили, вивержень вулканів та сильних повеней. Масштаб цих явищ важко передбачити, але п’ять з найбільших землетрусів в історії людства сталися саме через рух тектонічних плит в активних регіонах. Таким чином, існує висока ймовірність, що ті люди, які зараз читають цю статтю встигнуть за свого життя побачити ці епічні наслідки.

Нагадаємо, Європу можуть накрити мегаземлетруси та цунамі. Вчені виявили в Антлатичному океані новий тектонічний розлом та зафіксували ознаки формування нової зони субдукції неподалік Португалії.