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Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Супер-Ель-Ніньйо шокує прогнозом: вчені попередили про погодний хаос вже цього року

Супер-Ель-Ніньйо може досягти піка до грудня 2026 року. ВМО попереджає про посухи, повені та екстремальні температури у світі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Супер-Ель-Ніньйо шокує прогнозом: вчені попередили про погодний хаос вже цього року

Супер-Ель-Ніньйо / © Daily Mail

Супер-Ель-Ніньйо може стати надзвичайно потужним уже наприкінці 2026 року. За новими даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), температура поверхні води в тропічній частині Тихого океану в листопаді 2026-січні 2027 року може виявитися на 3,8°C вищою за середній показник. Це загрожує посиленням екстремальних погодних явищ у різних частинах світу.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

«Це буквально виходить за межі графіків спостережень, якими ми користувалися протягом останніх чотирьох десятиліть», — заявила генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло.

За її словами, пік Ель-Ніньйо очікується наприкінці 2026 року, проте його вплив відчуватиметься ще тривалий час.

Згідно з останнім глобальним сезонним кліматичним прогнозом ВМО, надзвичайно сильне Ель-Ніньйо може порушити звичні температурні та опадові режими в багатьох регіонах планети. В одних країнах це загрожує сильною посухою, в інших — зливами й повенями. Крім того, на значних територіях світу може посилитися спека.

Для порівняння, ВМО визначає настання Ель-Ніньйо, коли температура поверхні океану в центральній і східній частинах тропічного Тихого океану перевищує середню на 0,5°C.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — це тепла фаза природного кліматичного циклу, який називають Ель-Ніньйо — Південне коливання (ENSO). Він чергується між теплою та холодною фазами з нерегулярними інтервалами від двох до семи років.

Під час теплої фази пасатні вітри, які зазвичай переміщують теплі води від узбережжя Південної Америки в напрямку Австралії, слабшають або навіть змінюють напрямок. Через це холодна вода з глибин океану піднімається до поверхні менш інтенсивно, а в екваторіальній і тропічній частинах Тихого океану накопичується більше теплої води.

Ці зміни впливають на циркуляцію повітря та клімат у різних частинах світу. Надзвичайно сильне Ель-Ніньйо здатне спричинити тривалі посухи в одних регіонах і надмірні опади в інших.

Кліматичний цикл ENSO має три фази.

  • Ель-Ніньйо — потепління поверхні центральної та східної частин тропічного Тихого океану. Опадів над Індонезією зазвичай стає менше, тоді як у тропічній частині Тихого океану їхня кількість збільшується. Пасатні вітри слабшають або можуть змінювати напрямок.

  • Ла-Нінья — протилежна фаза, під час якої поверхня океану в центральній і східній частинах тропічного Тихого океану охолоджується. В Індонезії зазвичай збільшується кількість опадів, а в центральній частині тропічного Тихого океану — зменшується. Пасати посилюються.

  • Нейтральна фаза — період, коли немає виражених ознак ані Ель-Ніньйо, ані Ла-Ніньї, а температура поверхні тропічного Тихого океану загалом близька до середньої.

Яку погоду прогнозують у різних країнах

За прогнозом ВМО на період із листопада 2026 року до січня 2027-го, вплив Ель-Ніньйо відрізнятиметься залежно від регіону.

  • У Європі очікується температура повітря вища за середню, а кількість опадів може бути дещо більшою за звичайну.

  • В Африці прогнозують теплішу погоду. У районі Африканського Рогу очікується збільшення кількості опадів, тоді як у частині південної Африки може бути сухіше.

  • В Азії на значній території температура, ймовірно, перевищуватиме середні показники. Більше опадів прогнозують на території від Аравійського півострова до Центральної та Східної Азії.

  • У Північній Америці на більшій частині континенту очікується тепліша за норму погода.

  • У Південній Америці на півночі прогнозують сухіші умови, тоді як на окремих територіях південного сходу континенту може побільшати опадів.

  • В Австралії температура також, імовірно, буде вищою за середню, а кількість опадів може дещо зрости.

У ВМО попереджають, що екстремальні погодні явища спостерігаються вже зараз, а в міру посилення Ель-Ніньйо їхня кількість може збільшуватися. При цьому наслідки різних явищ здатні посилювати один одного.

У ВМО закликають готуватися до погодних аномалій

Попри тривожні прогнози, у Всесвітній метеорологічній організації наголошують: у багатьох регіонів ще є час підготуватися до можливих кліматичних загроз.

«Потужне Ель-Ніньйо не обов’язково має призвести до гуманітарної катастрофи», — зазначила Селесте Сауло.

За її словами, сучасні наукові дослідження, прогнози та системи раннього попередження допомагають рятувати життя людей і захищати їхні засоби до існування.

«Тепер нам потрібні рішучі дії, особливо для захисту найбільш уразливих громад», — наголосила очільниця ВМО.

В організації закликають уряди та місцеві громади використовувати наявні прогнози для підготовки до екстремальних погодних явищ, щоб зменшити ризики для населення та економіки.

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