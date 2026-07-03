Супер-Ель-Ніньйо стрімко посилюється: прогнозують кліматичні катастрофи по всьому світу

Супер-Ель-Ніньйо посилюється / © Pexels

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У тропічній частині Тихого океану офіційно розпочалася фаза Супер-Ель-Ніньйо, яка наразі стрімко посилюється. Науковці попереджають, що наслідки цього явища можуть стати катастрофічними для багатьох регіонів планети.

Більше про це пише Daily Mail.

Фаза Супер-Ель-Ніньйо офіційно розпочалася: чим це загрожує

За останнім прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації, умови Ель-Ніньйо розвинуться у «потужну» подію вже у період з липня по вересень цього року.

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Метеорологічні моделі фіксують стабільне та значне прогрівання поверхні океану в ключових центральних і східних районах Тихого океану. Експерти прогнозують, що в критичних зонах, які запускають цей цикл, температура води перевищить середні показники більш ніж на 2 °C.

Очікується, що в північній півкулі Ель-Ніньйо продовжуватиме зміцнюватися протягом осені. При цьому інші акваторії, зокрема екваторіальний басейн Атлантичного океану, також залишатимуться значно теплішими за норму. Цей природний цикл потепління здатний посилити кліматичні зміни та призвести до екстремальних погодних умов у всьому світі.

«Це збільшить ймовірність посухи та сильних опадів, а також ризик спеки на суші та морських хвиль спеки в багатьох регіонах світу», — каже генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Селесте Сауло.

Ель-Ніньйо — є природним погодним циклом і одним із головних факторів міжрічної мінливості погоди. Кожні 2–7 років система змінює охолоджувальну фазу Ла-Нінья на нагрівальну Ель-Ніньйо. Під час Ель-Ніньйо тепла вода накопичується в тропічній зоні Тихого океану. Це може підвищувати середню глобальну температуру та порушувати звичні погодні режими.

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Минулого місяця вчені підтвердили, що поверхня Тихого океану прогрілася вище порогу, необхідного для офіційного старту Ель-Ніньйо. Зараз ймовірність перевищення норми температури води в екваторіальній частині становить понад 80%.

Зазвичай Ель-Ніньйо досягає піка між листопадом і лютим, а найбільший вплив на глобальну температуру відбувається наступного року після старту явища. Майже завжди це явище призводить до аномальних температур та екстремальної погоди.

Паралельно з цим Європа вже потерпає від рекордної спеки, зокрема, у Франції відомо про 1300 жертв. Хоча поточні теплові хвилі не пов’язані з Ель-Ніньйо, експерти застерігають, що з його інтенсифікацією цього літа екстремальних температур слід чекати «майже всюди».

Ймовірно, протягом найближчих місяців на країни світу чекатиме сильна спека. Такі ж ризики є для літа 2027 року.

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Що таке Ель-Ніньйо і чому це явище небезпечне для планети

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація (WMO) та Центр кліматичних прогнозів NOAA прогнозують із ймовірністю понад 80% повернення Ель-Ніньйо влітку 2026 року.

Це природне явище, спричинене аномальним потеплінням поверхневих вод Тихого океану, здатне радикально змінити погоду на планеті: спровокувати посухи й лісові пожежі в Австралії та Індонезії, повені в Південній Америці, а також порушити мусонні дощі в Азії.

Дослідження показують, що через глобальне потепління інтенсивність коливань системи ENSO зростатиме, ведучи до різкіших переходів між засухою та надмірними опадами. Для України це може означати частіші хвилі спеки, грози та граду, проте катастрофічної чи постійної посухи метеорологи не прогнозують.

Потужний Ель-Ніньйо створює серйозні загрози для світової продовольчої та економічної безпеки, оскільки аномальна погода в ключових аграрних регіонах може спричинити дефіцит і стрибок цін на каву, какао й фрукти.

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Окрім сухопутних екосистем, руйнівного удару зазнає й океан: перегрів води пригнічує підняття поживних речовин із глибин, викликаючи дефіцит живлення у фітопланктону, який є основою морських харчових ланцюгів, та масово пошкоджує коралові рифи.

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