Супербактерії можуть вбити мільйони людей до 2050 року і розгромити економіки

Бактерії / © Pixabay

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За результатами нових моделей, до 2050 року супербактерії можуть стати причиною мільйонів нових смертей у всьому світі, а економічні втрати сягнуть майже 2 трлн дол. щороку.

Про це пише The Guardian.

Економічні втрати через супербактерії

Аналітичний центр Center for Global Developmen провів профінансоване урядом Великої Британії дослідження, яке вказує на те, що за відсутності скоординованих дій зростання антимікробної резистентності (АМР) може призвести до втрати 1,7 трлн дол. світового ВВП щороку впродовж наступних 25 років.

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Аналітики підкреслюють, що найбільше від впливу АМР постраждають економіки США, Британії та ЄС. У цьому контексті пролунала критика різкого скорочення міжнародної допомоги, що може мати згубні наслідки.

Зокрема, британський уряд днями оголосив про припинення фінансування Фонду Флемінга, який бореться з АМР у країнах з низькими та середніми доходами. Подібні кроки зробили й інші: адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила 9 млрд дол із зовнішньої американської допомоги. Кілька європейських країн також урізали закордонні витрати.

«Коли ми проводили дослідження економічного впливу антимікробної резистентності, передбачалося, що рівень резистентності буде продовжувати історичну тенденцію. Однак раптові скорочення офіційної допомоги на розвиток з боку США — приблизно на 80%; Великої Британії — від 0,5% до 0,3% валового національного доходу; та суттєві скорочення у Франції, Німеччині й інших країнах можуть сприяти зростанню резистентності згідно з найпесимістичнішим сценарієм», — розповів головний автор дослідження, політичний аналітик Центру Ентоні МакДоннелл.

Мільйони смертей у світі

За його словами, навіть ті країни, які успішно стримують рівень АМР, не можуть дозволити собі самозаспокоєння. Якщо програми боротьби з АМР не будуть захищені від скорочень допомоги, рівень резистентності у світі може зрости до рівня найбільш постраждалих країн.

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«Це призведе до мільйонів додаткових смертей у світі, включно з країнами G7. Інвестування в лікування бактеріальних інфекцій зараз врятує життя і принесе мільярди економічної вигоди в довгостроковій перспективі», — акцентував автор дослідження.

Дослідники проаналізували дані щодо економічного та медичного впливу антибіотикорезистентності у 122 країнах. У гіршому з можливих сценаріїв до середини століття Китай щороку зазнаватиме втрат у розмірі близько 722 млрд дол., США — 295,7 млрд дол., ЄС — 187 млрд дол., Японія — 65,7 млрд дол., Велика Британія — 58,6 млрд дол.

До 2050 року кількість смертей від АМР зросте на 60%

Згідно з прогнозами Інституту показників та оцінки здоров’я (IHME), до 2050 року кількість смертей, спричинених АМР, зросте на 60%. Щорічно від супербактерій можуть помирати 1,34 млн людей у США та 184 тис. у Британії. Кількість тяжкохворих також істотно збільшиться.

Супербактерії спричиняють збільшення госпіталізацій, триваліше перебування у лікарнях, потребу у дорожчих ліках другої лінії, а також складніше і затратніше лікування. Інфекції, стійкі до антибіотиків, зазвичай удвічі дорожчі у лікуванні, ніж звичайні бактеріальні захворювання.

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За прогнозами, щорічні глобальні витрати на лікування резистентних інфекцій можуть зрости до 176 млрд дол. У Британії вони збільшаться від 900 млн дол. до 3,7 млрд дол., а у США — від 15,5 млрд дол. до майже 57 млрд дол.

Також очікується зменшення чисельності робочої сили: у Британії — на 0,8%, в ЄС — на 0,6%, у США — на 0,4%.

Як це змінити?

Водночас, якщо країни активніше інвестуватимуть у боротьбу з супербактеріями — наприклад, розширюючи доступ до нових антибіотиків та ефективного лікування, — це може принести США 156,2 млрд дол. додаткового щорічного зростання економіки, а Британії — 12 млрд дол. до 2050 року.

«Сьогодні загроза АМР зростає, і без негайних дій з боку всіх учасників ринку ліки, які ми маємо зараз, можуть припинити діяти. Звичайна інфекція може стати смертельною», — попередив професор Інституту IHME доктор Мохсен Нагхаві, коментуючи дослідження:

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На його думку, для подолання цієї загрози необхідно, щоб уряди США, Британії та Європи здійснили політичні зміни, підтримали розробку нових препаратів та поширювали розуміння того, що антибіотики не лікують вірусні захворювання.

До слова, раніше вчені з’ясували, що бактерії, які взаємодіють із мікропластиком у довкіллі, набувають більшої стійкості до антибіотиків, становлячи загрозу для людського здоров’я. Пластикове забруднення створює ідеальні умови для виникнення та поширення супербактерій, які провокують важковиліковні інфекції.