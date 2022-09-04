Суперракета NASA знову не полетіла до Місяця: що сталося (відео)

Другу спробу запуску гігантської ракети, яка мала вийти на орбіту Місяця, було скасовано через великий витік палива.

У суботу, 3 вересня, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) дало відбій старту ракети Space Launch System (SLS) та її капсули Orion з мису Канаверал у Флориді. Приблизно за три години до призначеного запуску було виявлено витік водневого палива з 98-метрової ракети, найпотужнішої з коли-небудь створених NASA.

Про це повідомили на офіційній сторінці аерокосмічного агентства.

Ця невдача може затримати перший політ програми “Артеміда”, яка передбачає повернення астронавтів на Місяць, на тижні, якщо не місяці.

Випробувальний політ без екіпажу повинен був доставити капсулу на орбіту Місяця і повернути її назад. Цю подорож приурочили до 50-річного ювілею першої висадки людини на Місяць, яку було здійснено місією “Аполлон”.

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Зворотний відлік було припинено після того, як технічні працівники Космічного центру Кеннеді зробили три невдалі спроби усунути витік переохолодженого рідкого водневого палива, який закачувався в паливні баки основної ступені ракети.

Представники NASA повідомили, що витік був занадто складним і трудомістким, щоб завершити усунення несправностей і виправити їх на стартовому майданчику до закінчення поточного періоду запуску, який закінчується у вівторок, 6 вересня.

Це означає, що найшвидша можливість повторити спробу з’явиться під час наступного періоду запуску, який триватиме 19-30 вересня, або протягом наступного жовтневого вікна, повідомив журналістам на брифінгу ввечері 3 вересня помічник адміністратора NASA Джим Фрі.

Космічний корабель тепер повернуть у складальний корпус.

Директор NASA Білл Нельсон підкреслив, що безпека є головним пріоритетом, особливо під час випробувального польоту, коли всі хочуть перевірити системи ракети перш ніж відправити на ній чотирьох астронавтів.

Нагадаємо, У понеділок, 29 серпня, проблема з охолодженням двигуна змусила NASA перенести дебютний тестовий запуск колосального нового ракетоносця , який планується використовувати для майбутніх польотів астронавтів на Місяць.

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