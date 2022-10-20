Супертелескоп NASA допоміг астрономам ретельніше розгледіти "Стовпи творіння": фото та відео

Космічний телескоп Джеймс Вебб зафіксував народження нових зірок в одному з найкрасивіших скупчень міжзоряного газу та пилу в туманності Орел.

Американське аерокосмічне агентство NASA поділилося новими детальними знімками, які зробив космічний телескоп Джеймс Вебб в інфрачервоному світлі. Супертелескоп зафіксував одне з найкрасивіших скупчень міжзоряного газу та пилу — так звані “Стовпи творіння” в туманності Орел, на відстані 6500–7000 світлових років від Землі.

Фото були опубліковані в середу, 19 жовтня, на сайті NASA.

Попередні зображення цього космічного об’єкта були зроблені телескопом Хаббл у 1995 та у 2014 роках. На тодішніх знімках скупчення були схожі на масивні гори. Проте у ближньому інфрачервоному світлі вони видаються напівпрозорими.

Фото: NASA

"Ці стовпи складаються з холодного міжзоряного газу та пилу", - коментують у NASA.

Яскраво-червоні крапки на зображенні — це зірки, які недавно сформувалися, а червоні хвилясті плями на кінцях деяких “стовпів”, які схожі на виверження лави, — це викиди зірок, які формуються з газу та пилу.

Фото: NASA

Нові зображення допоможуть астрономам визначити набагато точнішу кількість новоутворених зірок, а також кількість газу і пилу в скупченні. З часом вони почнуть чіткіше розуміти, як зірки формуються та вириваються з цих пилових хмар протягом мільйонів років.

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