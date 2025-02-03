Супутник NASA зафіксував на Марсі дивовижну квадратну конструкцію (фото)

Супутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафіксував на Марсі загадкову квадратну структуру, що нагадує руїни.

Про це пише Daily Mail.

Знімок став вірусним після публікації в Reddit, де користувачі припустили, що це може бути перший археологічний об'єкт на Червоній планеті. Подкастер Джо Роган поділився ним, назвавши "до біса диким", а Ілон Маск заявив, що на Марс потрібно відправити астрономів для дослідження.

Поки що науковці не надали пояснень щодо природи цього об'єкта, але конспірологи вважають, що це свідчення існування інопланетної цивілізації. За оцінками, квадратна структура має 235 метрів з кожного боку, що майже збігається з розмірами Великої піраміди Гізи. Розрахунки ШІ показують, що її нахил становить 51,5 градуса, як у піраміди Хеопса.

Марс / Фото: NASA

У мережі покращили якість супутникового знімка, зробленого NASA, що дозволило краще розгледіти лінії структури. Водночас наука знає багато природних квадратних утворень, як-от мозаїчна бруківка в Тасманії. Подібні відкриття на Марсі часто виявляються грою світла і тіні, як це було з відомим "Обличчям на Марсі" 1976 року.

Нагадаємо, раніше марсохід Curiosity на Марсі зафіксував хвилясті утворення в регіоні кратера Гейл, які нагадують земні озера з піщаним дном.

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