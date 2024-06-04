Супутник-шпигун Росії проводить підозрілі маневри на орбіті Землі (фото)

Російський супутник має історію незвичайного маневрування поблизу інших супутників на геостаціонарній орбіті, що викликає підозри щодо його місії.

Французька компанія Aldoria зафіксувала, що російський військовий супутник "Луч-2" наближався до іншого супутника на геостаціонарній орбіті. Цей маневр повторює шлях попередника, який від 2014 року не раз шпигував за супутниками інших країн.

Про це повідомляє Space.

Французька компанія Aldoria, яка відстежує руху супутників на орбіті за допомогою мережі наземних телескопів, нещодавно попередила супутникових операторів про виявлення "раптового зближення" російського "Луч-2" з іншим супутником на геостаціонарній орбіті. Цей маневр був зафіксований ще у квітні 2024 року на висоті 35 780 км від поверхні Землі.

В Aldoria не вказали, за яким супутником міг шпигувати "Луч-2". Відомо лише, що мінімальна відстань між об'єктами становила 10 км. Станом на 3 червня супутники перебувають на відстані від 20 до 50 км.

Росіяни таємно запустили супутник "Луч-2", також відомий як "Олімп-2", у березні 2023 року. У жовтні він пролетів на відстані 60 км від іншого супутника на орбіті. За даними компанії Slingshot Aerospace, яка спеціалізується на безпеці космічних польотів, на початку грудня російський супутник залишив цю позицію і перемістився до іншого супутника. В обох випадках компанія не встановила, до яких саме супутників наближався російський апарат.

Зближення російського "Луч-2" з іншим супутником на геостаціонарній орбіті / Фото: space.com

Зазначається, що нещодавні маневри російського супутника – не безпрецедентна подія, адже його попередника, "Луч-1", від 2014 року не раз виявляли поруч з апаратами інших країн. Зокрема, "Луч-1" маневрував поруч з американськими супутниками на відстані 10 км.

Зауважимо, що 2018 року Франція звинуватила Росію у використанні супутника "Луч-1" для перехоплення повідомлень одного із французьких апаратів, який використовується зв військовою метою.

Як заявили в компанії Aldoria, супутник "Луч-2", як і його попередник, має історію незвичайного маневрування поблизу інших супутників на геостаціонарній орбіті, що викликає підозри щодо його місії.

Нагадаємо, що у травні у розвідці США та в Пентагоні звинуватили Росію у спробі мілітаризації космосу шляхом розміщення іншого військового супутника на тій самій орбіті, що й урядовий американський супутник. За заявою представників США, російський супутник "Космос 2576", "імовірно, є протикосмічною зброєю, імовірно, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті". РФ усе спростовувала.

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