Супутники зафіксували унікальний острів, що зникає: пояснення вчених

Менш ніж за два роки від утворення острів повністю зник.

Серія супутникових знімків, зроблених обсерваторією NASA, показала, як під водою утворюється і зникає острів, що з’явився після виверження підводного грязьового вулкана Kumani sayı.

Про це повідомила обсерваторія Землі NASA.

Острів утворився в результаті активності грязьового вулкана поблизу узбережжя Азербайджану, за 25 км від берега. На знімках, зроблених супутниками Landsat, чітко видно, як наприкінці 2022 року на місці вулкана не було видимої землі, а вже на початку 2023 року з'явився острів.

Ймовірно, він утворився між 30 січня та 4 лютого і мав розміри до 400 метрів. Однак, менш ніж за два роки, острів повністю зник. Це лише одне з багатьох вивержень цього вулкану, який пережив уже вісім таких подій, починаючи з 1861 року.

Найбільший острів в цій місцевості утворився в 1950 році, його розміри сягали 700 метрів у ширину та 6 метрів у висоту.

В Азербайджані, на східному узбережжі, розташовано більше 300 грязьових вулканів, що робить це місце найбільшим скупченням таких утворень на планеті.

Раніше ми повідомляли, як танення Антарктиди змінить рівень світового океану.

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