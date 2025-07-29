Супутники Starlink становлять загрозу для науки — виявлено тисячі радіоперешкод

Супутники Starlink / © Universe Space Tech

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Супутникова система Starlink від компанії SpaceX, яка забезпечує доступ до інтернету по всьому світу, може становити серйозну загрозу для наукових спостережень за космосом. Нове дослідження Університету Кертіна підтвердило, що апарати Starlink випромінюють радіосигнали, які заважають роботі радіотелескопів і можуть спотворювати астрономічні дані.

Про це пише видання Space.com.

Аналіз понад 76 мільйонів зображень із прототипу станції Square Kilometre Array (SKA) показав, що вплив супутників на спостереження досягав 30% у деяких наборах даних. Вчені зафіксували понад 112 тисяч випадків радіовипромінювання від 1806 супутників Starlink, зокрема — на частотах, які офіційно зарезервовані для радіоастрономії.

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“Ми виявили 703 супутники, що випромінювали на частоті 150,8 МГц, яка має бути повністю захищеною для астрономічних цілей”, — пояснив керівник дослідження Ділан Грігг.

За його словами, джерелом проблеми, ймовірно, є бортова електроніка супутників, яка створює несанкціоновані радіошуми. Такі сигнали складно передбачити й технічно неможливо повністю відфільтрувати.

Професор Стівен Тінгей з Кертинського університету наголосив, що нинішні міжнародні регуляторні норми стосуються лише навмисних сигналів і не охоплюють ненавмисні випромінювання, які створюють проблеми радіоастрономії.

Попри те, що дослідження фокусувалося на Starlink через найбільшу кількість активних супутників (понад 7000), вчені зазначають, що й інші супутникові мережі можуть спричиняти подібні завади. При цьому SpaceX не порушує жодних чинних норм, а обговорення з компанією щодо цього питання, за словами дослідників, проходять конструктивно.

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Науковці сподіваються, що результати їхньої роботи стануть основою для оновлення міжнародної політики, яка захищає космічні дослідження від техногенного радіошуму.

Раніше повідомлялося, що у роботі інтернет-сервісу Starlink, що належить мільярдерові Ілону Маску, стався збій у всьому світі.

Крім того нагадаємо, що британський військовий експерт Майкл Кларк розповів, що чекає на Україну, якщо США виммнуть Starlink для фронту.