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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Супутники зафіксували аномалію в Балтійському морі: пояснення виявилось несподіваним

Вчені з NASA пояснили походження загадкових плям у Балтійському морі біля польського Гданська. Їх викликав пилок сосен, що осідає на поверхні води й утворює велетенські завихрення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
На цьому супутниковому знімку у штучних кольорах відображені закручені плівки органічного матеріалу на поверхні Гданської затоки у 2018 році.

На цьому супутниковому знімку у штучних кольорах відображені закручені плівки органічного матеріалу на поверхні Гданської затоки у 2018 році. / © Live Science

На супутникових знімках NASA у 2018 році біля польського узбережжя Балтійського моря зафіксували величезні завихрення органічного матеріалу — плями, що тягнулися на понад 200 кілометрів. Їхній склад тоді залишався загадкою.

Про це пише Live Science.

Деякі науковці припускали, що це можуть бути цвітіння водоростей або навіть так звані “морські соплі” — слиз, який виділяють планктонні організми. Але жодна з версій не підтверджувалася повністю.

І лише 2023 року дослідники встановили, що джерелом цих плям є… пилок сосен.

Згідно з даними NASA Earth Observatory, супутники Terra та Aqua фіксували появу таких плям щонайменше 14 разів у період з 2000 по 2001 рік, зазвичай у травні-червні. Саме на цей час припадає період активного пилкування сосни звичайної (Pinus sylvestris) — найбільш поширеного дерева Польщі.

Пилок, перенесений вітром із суходолу, осідав на поверхні Балтійського моря, створюючи візерунки, схожі на водоростеве цвітіння. Оптичний аналіз відбитого світла підтвердив органічне походження плям, а саме — їхню пилкову природу.

Плями 2018 року сягали більш ніж на 210 км від берегової лінії. / © Live Science

Плями 2018 року сягали більш ніж на 210 км від берегової лінії. / © Live Science

Це відкриття має ширше значення: вчені припускають, що через високий вміст органічного вуглецю пилок може відігравати важливу роль у харчових ланцюгах морських екосистем. Океанограф Чуанмін Ху з Університету Південної Флориди зазначає, що спостереження за концентрацією пилку може дати корисну інформацію для рибальства та досліджень морського життя.

Крім того, глобальні кліматичні зміни можуть посилити масштаб цього явища: як показало дослідження у США, рівень пилку зріс на 21% за останні десятиліття, і це пов’язано зі зростанням концентрації CO₂ в атмосфері, що стимулює рослини до інтенсивнішого пилкування.

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