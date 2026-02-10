Сусід шаблезубих котів: на острові знайшли скам’янілість гігантської змії

Удави змінили екосистему Тайваню в епоху плейстоцену / © www.flickr.com/Mariana Lira Dias

Група дослідників зробила сенсаційне відкриття на півдні Тайваню, знайшовши скам’янілий хребець гігантського пітона. Це перше підтверджене свідчення того, що ці плазуни колись населяли острів, хоча сьогодні їх там зовсім немає.

Про знахідку, що змінює уявлення про стародавню фауну регіону, повідомляє Indian Defence Review з посиланням на журнал Historical Biology.

Втрачений світ гігантів

Знайдений фрагмент хребта належить змії, яка жила в період середнього плейстоцену (800 000 — 400 000 років тому). За оцінками вчених, довжина цього пітона сягала 4 метрів.

Для порівняння: сьогодні на головному острові Тайваню взагалі не водяться представники роду пітонів, а місцеві змії значно менші за розмірами. Дослідники з Національного університету Тайваню наголошують, що ця знахідка є унікальною і свідчить про «драматичну зміну фауни».

Скам’янілість змії / Ілюстративне зображення

Хто правив островом

Стародавній Тайвань був зовсім не схожим на нинішній. Це було місце з жорсткою конкуренцією та «багатою» харчовою пірамідою. Гігантські пітони ділили територію з іншими грізними хижаками, рештки яких також знаходили в цьому регіоні:

шаблезубими котами;

величезними крокодилами.

Вчені припускають, що зникнення цих видів могло бути спричинене змінами клімату або діяльністю стародавніх людей.

Автори дослідження констатують цікавий факт: після вимирання цих гігантів ніша «верховного хижака» на Тайвані так і залишилася вакантною. Сучасна екосистема острова сформувалася вже без участі таких масивних мисливців, і місцеві харчові ланцюги виглядають зовсім інакше, ніж у часи плейстоцену.

Нагадаємо, вчені знайшли причину серії масових вимирань. Нове дослідження показує, що життя в океанах могли знищувати повторювані підводні виверження вулканів.