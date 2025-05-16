Сусідня до Чумацького шляху галактика розривається на частини: нові відкриття астрономів

Велика та Мала Магелланові Хмари / © ESA

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Дослідники з Нагойського університету (Японія) виявили, що сусідня з Чумацьким Шляхом галактика — Мала Магелланова Хмара (ММХ) — деформується одночасно по двох осях.

Про це повідомило видання phys.org.

Вивчаючи рух змінних зірок-цефеїд, вони помітили, що ближчі до нас зорі рухаються на північний схід, а далекі — на південний захід.

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Ці рухи доповнюють раніше виявлений напрямок (північний захід — південний схід) у масивних зірках. Таке розтягнення вказує на вплив двох різних сил: гравітації Великої Магелланової Хмари та ще одного невідомого механізму.

Дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal Letters, вперше враховувало точні відстані до зірок замість умовного розміщення їх на однаковій дистанції (200 000 світлових років). Дані від супутника Gaia дозволили проаналізувати 4200 цефеїд, чия пульсація допомагає вимірювати відстань із високою точністю.

Раніше ця ж команда довела, що ММХ спотворюється під дією Великої Магелланової Хмари. Нові результати підтверджують, що гравітаційна взаємодія галактик формує їхню структуру складнішим чином, ніж вважалося.

«Існує також ймовірність, що гравітаційний вплив нашого Чумацького Шляху або наслідки минулого близького зіткнення між двома Магеллановими Хмарами сприяють розтягуванню Малого МХХ», — зазначив доктор Кенго Тачіхара.

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Дослідження також показали, що SMC не обертається, що підкреслює її незвичайну динаміку. Ймовірно, це пов’язано з гравітаційним впливом Чумацького Шляху та LMC.

«Наше відкриття ставить під сумнів попередні теорії структури та динаміки галактики. Нам потрібно переосмислити, як взаємодіють SMC, LMC та Чумацький Шлях. Для розуміння цих складних взаємозв’язків необхідні нові симуляції, які враховують необертову природу SMC», — наголосив провідний автор дослідження Сатоя Накано.

Нагадаємо, на Марсі вперше побачили полярне сяйво неозброєним оком.