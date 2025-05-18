Священні тексти поза Біблією: що розповідає легенда про воїна, який пронизав Ісуса

Євангеліє від Никодима, також відоме як Діяння Пілата, містить докладні відомості про суд, розп'яття і воскресіння Ісуса. / © Daily Mail

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У позабіблійному християнському тексті — Євангелії від Никодима, також відомому як Діяння Пілата, — згадується ім’я римського солдата, який, за легендою, завдав Ісусу останнього смертельного удару. Його звали Лонгін, і саме він, як стверджується, пронизав списом бік розп’ятого Христа.

Про це розповідає Daily Mail.

Цей епізод перегукується з Євангелієм від Івана 19:34, де йдеться: “Один із воїнів списом проколов Йому ребро, і відразу витекли кров і вода”. У канонічних текстах ім’я солдата не згадується, але християнська традиція приписує цей акт саме Лонгіну.

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Згідно з переказами, Лонгін став свідком надприродних подій під час страти — землетрусу й затемнення — і навернувся у християнство. За деякими версіями, він був майже сліпим, але коли кров Ісуса потрапила на його обличчя, зір повернувся. Відтоді він почав проповідувати Євангеліє й, зрештою, був страчений — за однією з версій, його обезголовили після тортур, під час яких йому вирвали зуби й відрізали язик, однак він продовжував говорити.

Хоча історичних підтверджень існування Лонгіна немає, його образ збережено в християнській культурі: одна з величних статуй святого Лонгіна стоїть під куполом собору Святого Петра у Ватикані. У східнохристиянській традиції Лонгін також фігурує серед римських вартових, які охороняли гробницю Ісуса.

Немає жодних історичних свідчень, які б підтверджували, що Лонгін був справжньою людиною, але є його статуя, яка стоїть під куполом собору Святого Петра у Ватикані. / © Фото з відкритих джерел

Книга Ювілеїв: інша версія про велетнів, потоп і гнів Божий

Ще один текст, не включений до канонічної Біблії, — Книга Ювілеїв — містить альтернативну версію причин всесвітнього потопу. Якщо в Книзі Буття катастрофа пояснюється загальним розбещенням людства, то в Ювілеях вказується на “Вартових” — занепалих ангелів, які взяли собі людських жінок і породили гігантів, що принесли на землю хаос, насильство й канібалізм.

У Главі 10:25 йдеться:

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“І винищив Господь усе з лиця землі за їхні злі вчинки та за кров, яку вони пролили серед землі”.

Книгу Ювілеїв було виявлено серед сувоїв Мертвого моря в печерах поблизу Кумрану — приблизно за 15 миль від Єрусалима. Її авторство та дата створення залишаються предметом досліджень, але текст довгий час обговорювався серед теологів як один із прикладів альтернативної біблійної традиції.