Священний міф у камені: археологи знайшли унікальний храм Сонця віком 2500 років

Святилище сонцестояння в Іспанії використовувалось для ритуалів родючості

У пагорбах іспанського міста Ходар археологи знайшли унікальне монументальне святилище, що вражає своєю масштабністю та призначенням. Ця кам’яна споруда, вік якої сягає 2500 років, ймовірно, слугувала храмом космосу, створеним для проведення ритуалів зимового сонцестояння.

Про це пише Arkeonews.

Символізм і таємниці каменів

Центром святилища, відомого як Ель-Фонтанар, є величний моноліт заввишки понад п’ять метрів. Його витягнута форма спрямована саме туди, де сходить сонце в найкоротший день року. На світанку зимового сонцестояння промінь сонця пронизує верхівку каменю і падає на сусіднє скельне укриття.

Археологи вважають, що це укриття, що має V-подібний вхід, символізує жіноче начало, а масивний валун над отвором нагадує фалопієві труби. У момент сходу сонця тінь від «чоловічого» каменю простягається по землі і торкається нижньої частини укриття, де поверхня скелі нагадує вульву.

Єднання міфу і природи

Дослідники описують цю сцену як свідоме відтворення «ієрогамії» — священного союзу чоловічих і жіночих сил. Це не просто космічний шлюб, а міфічний ритуал родючості та відродження, що з’єднував сонячного бога із земною богинею. Головний археолог Артуро Руїс пояснює, що ця символіка перегукується з релігійними традиціями Середземномор’я, від Єгипту до Греції. Але в іберійській культурі ці символи не були абстрактними, вони були вирізані в самому ландшафті та пов’язані з рухом сонця.

«Цей монумент є надзвичайним за своїм масштабом і задумом. Він був розроблений, щоб об’єднати небо і землю, щоб підтвердити священний зв’язок між чоловічим і жіночим началами», — зазначає Руїс.

Відкриття датованого 5-4 століттями до нашої ери, демонструє, що святилище було центром релігійного життя задовго до розквіту міських поселень. Це також підкреслює, як стародавні іберійці інтегрували астрономію, архітектуру та духовність. Для них сама земля ставала сценою для подорожі героя: цикл спуску, союзу і воскресіння не просто розповідався в історіях, а розігрувався в мінливому світлі сонцестояння.

