ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

Світ без людей: чому демографічний спад стане головною кризою століття

Людство вступає в еру глобального демографічного спаду, який може повністю переписати закони світової економіки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Демографічна криза / © Associated Press

Глобальне скорочення населення вже почалося і може кардинально змінити звичну економічну модель. Людство вступає в період, коли нестача людей стане одним із головних викликів для світової системи.

Про це повідомив глава компанії StepStone Себастьян Деттмерс.

На думку експерта, причини демографічного спаду криються не в катаклізмах, а в соціальному прогресі. Люди живуть довше, стають освіченішими та заможнішими, але водночас дедалі рідше наважуються заводити дітей.

«Йдеться не про короткострокову кризу, а про довгостроковий процес, який вже набирає сили», — зазначає фахівець у матеріалі для Popular Mechanics. Ця тенденція особливо помітна в розвинених країнах: літніх людей стає більше, а молодих працівників, здатних підтримувати економіку — критично менше.

Згідно з дослідженнями Фонду Білла та Мелінди Гейтсів, до кінця століття населення Землі може скоротитися на один мільярд людей від пікових значень. Однак ще тривожнішою є ситуація на ринку праці. У низці країн Європи та Азії очікується справжній кадровий голод.

Прогнози вказують на такі цифри:

  • В Італії, Іспанії та Греції робоча сила може скоротитися більш ніж наполовину.

  • У Японії та Китаї кількість працездатних громадян впаде до двох третин.

Брак фахівців уже відчувається у стратегічно важливих галузях: освіті, медицині, інженерії та сфері послуг. Це запускає небезпечну ланцюгову реакцію.

«Нестача людей стане одним із головних викликів для світової економіки», — підкреслює Себастьян Деттмерс.

Коли кількість працівників зменшується, продуктивність падає, витрати скорочуються, а масштаб бізнесу неминуче зменшується. Без термінової адаптації до нових реалій ці зміни можуть призвести до затяжної та глибокої кризи світового масштабу.

Нагадаємо, війна посилила старіння населення України. Близько 5 млн людей, переважно молодих жінок з дітьми, які є найбільш працездатною частиною населення, виїхали за кордон. Роботодавці вже відчувають дефіцит кадрів: вони змушені знижувати вікові вимоги та активніше залучати старших працівників. Додатковий негативний фактор — низька народжуваність і дисбаланс між потребами економіки та вибором професій молоддю.

Коментарі (0)
Сортувати:
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie