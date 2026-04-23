Світ без людей: чому демографічний спад стане головною кризою століття

Демографічна криза / © Associated Press

Реклама

Глобальне скорочення населення вже почалося і може кардинально змінити звичну економічну модель. Людство вступає в період, коли нестача людей стане одним із головних викликів для світової системи.

Про це повідомив глава компанії StepStone Себастьян Деттмерс.

На думку експерта, причини демографічного спаду криються не в катаклізмах, а в соціальному прогресі. Люди живуть довше, стають освіченішими та заможнішими, але водночас дедалі рідше наважуються заводити дітей.

Реклама

«Йдеться не про короткострокову кризу, а про довгостроковий процес, який вже набирає сили», — зазначає фахівець у матеріалі для Popular Mechanics. Ця тенденція особливо помітна в розвинених країнах: літніх людей стає більше, а молодих працівників, здатних підтримувати економіку — критично менше.

Згідно з дослідженнями Фонду Білла та Мелінди Гейтсів, до кінця століття населення Землі може скоротитися на один мільярд людей від пікових значень. Однак ще тривожнішою є ситуація на ринку праці. У низці країн Європи та Азії очікується справжній кадровий голод.

Прогнози вказують на такі цифри:

В Італії, Іспанії та Греції робоча сила може скоротитися більш ніж наполовину.

У Японії та Китаї кількість працездатних громадян впаде до двох третин.

Брак фахівців уже відчувається у стратегічно важливих галузях: освіті, медицині, інженерії та сфері послуг. Це запускає небезпечну ланцюгову реакцію.

Реклама

«Нестача людей стане одним із головних викликів для світової економіки», — підкреслює Себастьян Деттмерс.

Коли кількість працівників зменшується, продуктивність падає, витрати скорочуються, а масштаб бізнесу неминуче зменшується. Без термінової адаптації до нових реалій ці зміни можуть призвести до затяжної та глибокої кризи світового масштабу.

Нагадаємо, війна посилила старіння населення України. Близько 5 млн людей, переважно молодих жінок з дітьми, які є найбільш працездатною частиною населення, виїхали за кордон. Роботодавці вже відчувають дефіцит кадрів: вони змушені знижувати вікові вимоги та активніше залучати старших працівників. Додатковий негативний фактор — низька народжуваність і дисбаланс між потребами економіки та вибором професій молоддю.