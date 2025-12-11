Світ готується до найдовшого сонячного затемнення століття: де можна буде спостерігати

Сонячне затемнення / © Unsplash

Реклама

Світ готується до надзвичайної небесної події — найдовшого повного сонячного затемнення за останні сто років, яке відбудеться 2 серпня 2027 року.

Про це повідомляє The Daily Galaxy.

За інформацією NASA, шлях повної фази розпочнеться в Марокко та на півдні Іспанії. Далі смуга затемнення пройде над Алжиром, Тунісом, Лівією, Єгиптом і попрямує на Близький Схід.

Реклама

Найдовше затемнення спостерігатиметься саме в Єгипті — в історичних містах Луксор та Асуан повна фаза триватиме понад шість хвилин. У ці хвилини Сонце повністю сховається, температура помітно знизиться, а на небосхилі стануть видимими зірки. Астрономи називають це явище «видимою анатомією Сонця», адже лише під час повної фази можна детально побачити його корону.

Тривалість затемнення визначається точними позиціями Землі, Місяця та Сонця. У 2027 році небесне вирівнювання буде максимально сприятливим, тому подія стане найдовшою за сто років. Наступне подібне явище повториться не раніше 2045 року.

У різні епохи сонячні затемнення мали особливе символічне значення:

у Китаї їх трактували як небесне попередження;

у Месопотамії — як ознаку втрати правителем божественної прихильності;

у Єгипті затемнення вважали проявом сили богів.

Затемнення 2027 року, яке пройде над стародавніми храмами Луксора, може стати не лише науковою, а й потужною культурною подією.

Реклама

Раніше повідомлялося, що астрономи опублікували тривожні оновлені дані щодо траєкторії астероїда 2024 YR4, відомого як «вбивця міст».

Ми раніше інформували, що вчені виявили у складі міжзоряної комети 3I/ATLAS безпрецедентно велику кількість метанолу та ціаністого водню, які вважаються ключовими будівельними блоками життя (ДНК та РНК).