Світ може стикнутися з новою пандемією: вчені виявили мутацію у вірусі грипу

Зараз вірус переважно заражає птахів, але за останній час був зареєстрований випадок інфікування людини.

Вчені з Scripps Research у новому дослідженні попереджають про потенційну загрозу здоров'ю, пов'язану з вірусом грипу H5N1.

Про це повідомло видання ScienceBlog.

Мутація, відома як Q226L, дозволяє вірусу ефективніше взаємодіяти з людськими клітинами, що є критичним кроком до можливого передання вірусу від людини до людини. Однак для масового поширення серед людей потрібні додаткові генетичні зміни.

"Хоча на даний момент немає задокументованих випадків передачі від людини до людини, існує занепокоєння, що вірус може адаптуватися для передачі від людини до людини та потенційно призвести до пандемії грипу", - йдеться в статті.

Зараз H5N1 переважно заражає птахів, але за останній час був зареєстрований випадок інфікування людини в США через контакт з інфікованою худобою. Хоча інфекції поки що проходять без тяжких наслідків, у минулому цей вірус спричиняв серйозні ускладнення.

Провідний дослідник Тінг-Хуї Лін і її команда виявили тривожні результати щодо мутації Q226L, яка значно змінює уподобання рецепторів з однією зміною. Це відкриття відрізняється від попередніх досліджень, що вказували на необхідність кількох мутацій для досягнення схожих ефектів. Така еволюція штаму робить адаптацію вірусів до людини більш ймовірною і небезпечною.

Результати дослідження підтверджують історичні побоювання вчених щодо зоонозних захворювань, які виникають, коли патогени переходять від тварин до людей. Особливо це стосується вірусів грипу, здатних адаптуватися та викликати пандемії. Вчені підкреслюють важливість посилених заходів біобезпеки та генетичного контролю в зонах підвищеного ризику, таких як ферми, де часто відбувається взаємодія між людьми і тваринами.

Зоонозні захворювання залишаються серйозною глобальною проблемою, адже близько 60% інфекційних захворювань мають тваринне походження.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як лісові пожежі впливають на мозок.

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