Світ на межі нової екологічної катастрофи — кислотні дощі повертаються

Насувається новий тип кислотних дощів

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Поки людство святкує зменшення класичних кислотних дощів, спричинених викидами сірчаного діоксиду, на горизонті з’явилася нова, менш помітна, але серйозніша загроза — трифтороцтова кислота (TFA). Це речовина, що належить до класу так званих «вічних хімікатів», які накопичуються в довкіллі і майже не розкладаються.

Про це йдеться у матеріалі popularmechanics із посиланням на нове дослідження.

Що таке TFA і чому це проблема

Трифтороцтова кислота — це надкоротколанцюгова перфторалкільна кислота (PFAA), яка утворюється як продукт розпаду інших PFAS (пер- і поліфторалкільних речовин). Вона потрапляє у природу під час спалення сміття або очищення стічних вод. Водночас її активно використовують у хімії — наприклад, у холодильних агентах.

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Вчені фіксують підвищені концентрації TFA не лише в дощовій воді, але й у ґрунтових водах, льодовиках Арктики, винах і навіть у крові людини. Її масштабне поширення може бути пов’язане з глобальними змінами в обігу PFAS у промисловості.

«Проблема в тому, що TFA — всюдисуща і… практично не вивчена», — кажуть вчені.

Нещодавнє дослідження у Nature засвідчило, що хоча TFA швидко виводиться з людського організму, її постійна присутність у питній воді та їжі нівелює цю «безпеку».

Через її високу розчинність у воді вона широко поширюється, але водночас дуже складно піддається фільтрації. Якщо уряди все ж визнають TFA загрозою, витрати на її видалення будуть величезними, а доступні технології — недостатніми.

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Світ реагує, але не рівномірно

У жовтні 2024 року група європейських екологів закликала визнати TFA загрозою для «планетарних меж», тобто життєво важливих екологічних лімітів. Данія вже заборонила 23 речовини, які сприяють накопиченню TFA. США ж, навпаки, навіть не визнають TFA «вічним хімікатом», що викликає занепокоєння серед екологів, але влаштовує промисловість.

«Кислотні дощі 2.0»: небажане продовження

З огляду на все це, експерти вважають TFA новим поколінням кислотних дощів — непомітним, але ще більш підступним. І як у всіх поганих сиквелах, людство отримає наслідки, навіть якщо ніхто цього не хотів.

Нагадаємо, український еколог тим часом розповів, в яких регіонах нашої країни є велика проблема із чистою водою і чому.

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