Світ наближається до "точки неповернення": вчені б'ють на сполох через загрозу всьому живому

Необоротні глобальні зміни системи глибоководних океанічних течій внаслідок танення льодовиків можуть призвести до руйнівних наслідків, що загрожують життю людства.

Про це пише The Express.

Команда дослідників з Університету Нового Південного Уельсу вивчила вплив швидкого танення крижаних покривів, включаючи крижаний щит Гренландії та льодовики Канади. Вчені з'ясували, що це послаблює циркуляцію океану та прискорює потепління клімату у південній півкулі.

На їхню думку, колапс океанічних течій може призвести до цілого ряду серйозних наслідків, включаючи сильні посухи, підвищення рівня моря, замерзання Європи та збільшення неспроможності океану поглинати парникові гази.

"Атлантична меридіональна перекидальна циркуляція (AMOC) є системою глибоководних океанічних течій, яка функціонує як центральна система опалення Землі. Вона переносить теплу воду на північ, а холодну — на південь в межах Атлантичного океану, що сприяє поширенню тепла по всьому світу. Вона також переносить основні поживні речовини для підтримки життя в океані, будучи частиною глобального конвеєра — постійного потоку глибоководної циркуляції океану, обумовленого температурою та солоністю", — пояснили вчені.

За їхніми словами, внаслідок танення льодовиків в океан надходить більше прісної води, яка має меншу щільність порівняно із солоною морською водою. Коли морська вода розбавляється прісною, течії уповільнюються.

Також читайте Світ на шляху до катастрофічного потепління на 3 градуси Цельсія — ООН

У ході свого дослідження вчені намагалися з'ясувати, наскільки сильно цей процес розведення океану прісною водою від танення льодовиків впливає на AMOC – вона слабшає чи руйнується? Висновки, яких дійшли дослідники, воістину жахають.

Згідно з дослідженням, AMOC знаходиться на найнижчому рівні за останнє тисячоліття і на третину слабше, ніж 70 років тому. Очікується, що до 2040 року AMOC може ослабнути ще на 30%, що на 20 років раніше від початкового прогнозу.

Доктор Стефан Рамсторф, професор фізики в Потсдамському інституті досліджень впливу клімату в Німеччині, який багато років вивчає AMOC і не брав участі в цьому дослідженні, попередив, що людство має підготуватися до негативних наслідків зміни клімату, які, ймовірно, проявляться навіть раніше, ніж прогнозують експерти із зміни клімату.

"Вельми ймовірно (ймовірність 90-100%), що AMOC послабшає швидше, ніж прогнозується, якщо враховувати вплив талої води. Це погані новини; це збільшує ризик проходження критичної точки AMOC", — заявив він.

Рамсторф сказав, що особливе занепокоєння викликає саме ця неможливість визначити, наскільки планета близька до "точки неповернення". Він вважає, що, швидше за все, AMOC не зупиниться раптово, а зникне поступово протягом 50–100 років і наслідки будуть дуже серйозними.

"Але найголовніше, я думаю, звичайно, важливіше спробувати запобігти цьому, ніж моделювати можливі наслідки. Хоча ми можемо зробити і те, й інше одночасно сподіваюся", — додав він.

Нагадаємо, в Атлантичному океані спостерігається температурна аномалія, і експерти не можуть пояснити, що спричинило. Температура води в Атлантиці впала приблизно на один градус. Кліматологи стурбовані тим, що такі несподівані та різкі зміни можуть катастрофічно вплинути на навколишнє середовище та спровокувати найсильніші урагани.

Читайте також: