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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Світ охоплює грибкова загроза: лікування більше не допомагає

За 30 років кількість мутацій грибка зросла до небезпечного рівня. Усі спроби лікування ускладнені стійкістю до терапії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Медицина

Медицина

Міжнародне дослідження, що тривало 30 років і охопило 12 тисяч зразків із легенів пацієнтів, виявило тривожну динаміку. Якщо у 1994 році не було зафіксовано жодного стійкого до ліків випадку, то у 2024 році вже 17% грибків Aspergillus fumigatus мають мутації, які роблять лікування неефективним.

Про це пише Phys.

Ба більше, у багатьох пацієнтів виявляють одразу кілька різновидів таких штамів.

«Ми маємо справу з новим типом біологічної загрози, яку неможливо ігнорувати», — попереджають медики.

Основне джерело мутацій — широке застосування азольних препаратів у вирощуванні сільськогосподарських культур, зокрема в квітникарстві. Рештки ліків накопичуються в компості та відходах, де грибки мутують. Стійкі спори легко переносяться повітрям — і ми їх вдихаємо.

Хто в небезпеці:

Організм здорової людини здатен боротися з грибком, але для пацієнтів з ослабленим імунітетом Aspergillus fumigatus є смертельно небезпечним. Він викликає аспергільоз — інфекцію, що вражає легені, пазухи, шкіру і навіть мозок. У важких випадках можливі внутрішні кровотечі.

До групи ризику входять:

  • пацієнти з COVID-19 або тяжким грипом у реанімації;

  • хворі на ХОЗЛ, лейкемію;

  • люди після трансплантації органів.

Інфікування подвоює ризик смерті для цих груп.

Ще з 2017 року лікувальні протоколи почали переглядати. Наразі застосовується комбінована терапія, а азольні препарати поступово замінюються альтернативами. Але експерти попереджають: лікування стає дедалі складнішим.

Вчені наполягають — без змін у підходах до використання азолів у сільському господарстві, ситуація лише погіршуватиметься.

Нагадаємо, вчені виявили десятки раніше невідомих науці вірусів у кажанів, і деякі з них виявилися «родичами» смертоносних вірусів Ніпах та Хендра. Це відкриття викликає серйозне занепокоєння щодо потенційного ризику передавання цих інфекцій людям і можливого виникнення нової пандемії з високою смертністю.

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