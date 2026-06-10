Світ пережив один із найспекотніших травнів: вчені очікують повернення потужного Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо / © ТСН.ua

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Минулого місяця на Землі зафіксували другий найтепліший травень за всю історію спостережень. В Службі зміни клімату Copernicus (C3S) зазначили, що високі температури в атмосфері та океанах можуть свідчити про розвиток Ель-Ніньйо найближчими місяцями.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За даними служби, середня температура на планеті у травні становила 15,81°C, що на 0,55°C перевищує кліматичну норму за 1991–2020 роки. Таким чином, травень 2026 року став другим найтеплішим травнем за весь час інструментальних спостережень.

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Температура поверхні світового океану також залишалася надзвичайно високою. У травні вона сягнула 20,90°C — це другий найвищий показник для цього місяця за всю історію спостережень. Від рекорду, зафіксованого 2024 року, його відділяє лише 0,03°C.

Фахівці зазначають, що значна частина тропічного Тихого океану й надалі залишається аномально теплою. Водночас у його екваторіальній зоні продовжують формуватися умови, характерні для Ель-Ніньйо, розвиток якого прогнозують у найближчі місяці.

Стратегічна керівниця з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс наголосила, що другий найтепліший травень поспіль підтверджує збереження винятково високих температур у світі. За її словами, майже рекордні значення фіксувалися як у повітрі, так і в океанах.

Окремо вона звернула увагу на ситуацію в Європі. За словами Берджесс, континент зіткнувся з дуже ранньою та потужною хвилею спеки. Протягом травня погодні умови швидко змінилися від температур нижче норми до однієї з найінтенсивніших хвиль спеки, які коли-небудь спостерігалися настільки рано в році.

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Наприкінці місяця температурні рекорди було зафіксовано у Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії. Водночас погодна картина в Європі залишалася неоднорідною: великі території Західної, Центральної та Східної Європи були сухішими за середні показники, тоді як в інших регіонах спостерігалося вологі умови.

Зокрема, про повені повідомляли в Туреччині, Болгарії та Молдові. Вологіші за середні умови також спостерігалися в окремих районах північно-західної континентальної Європи, північної Скандинавії, Фінляндії, Туреччини та Чорноморського регіону.

Науковці нагадують, що Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з потеплінням поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану. Воно здатне впливати на температуру та погодні процеси в різних регіонах світу.

У Всесвітній метеорологічній організації оцінюють імовірність формування Ель-Ніньйо в червні–серпні 2026 року у 80%. Водночас шанс того, що явище збережеться щонайменше до листопада, становить 90%.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що наукові дані вказують на наближення Ель-Ніньйо. Своєю чергою генеральна секретарка ВМО Селеста Сауло застерегла, що сильний епізод цього явища може спричинити посилення посух, злив і хвиль спеки як на суходолі, так і в океані.

Вона також нагадала, що попередній цикл Ель-Ніньйо 2023–2024 років увійшов до п’ятірки найпотужніших за всю історію спостережень та став одним із чинників рекордного глобального потепління у 2024 році. За словами Сауло, ВМО продовжить моніторинг ситуації, щоб уряди та профільні служби могли враховувати можливі ризики під час підготовки до наслідків цього кліматичного явища.

Нагадаємо, Ель-Ніньйо може повернутися вже цього року та вплинути на погодні умови в різних регіонах світу. Раніше ми розповідали, що відомо про Ель-Ніньйо 2026 року та чого очікують кліматологи.

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