Коли буде сонячне затемнення століття / © ТСН.ua

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Підготуйтеся до одного з найтриваліших сонячних затемнень століття, яке відбудеться у серпні — ось усе, що потрібно знати, щоб стати свідком цього разючого небесного явища.

Про це попереджають на dailygalaxy.

Коли буде сонячне затемнення століття

2 серпня 2027 року на нас чекає одна з найбільш вражаючих астрономічних подій сучасності — повне сонячне затемнення тривалістю цілих шість хвилин. Назване «Великим північноафриканським затемненням» воно визнане головним затемненням XXI століття і очікується, що його побачать мільйони жителів Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

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Хоча в Північній Америці воно буде видно лише частково (наприклад, у Ньюфаундленді, Канада), повна фаза затемнення охопить унікальні регіони, даруючи рідкісну можливість побачити, як день на мить перетворюється на ніч. Детальний розклад та карта затемнення доступні на сайті Time and Date, що робить його незамінним джерелом інформації для мандрівників та астрономів.

Де буде видно затемнення

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць повністю закриває Сонце, перебуваючи між ним та Землею. У 2027 році шлях повної тіні Місяця розпочнеться в Атлантичному океані та перетне Європу, Африку та Близький Схід.

Спочатку — Іспанія та Гібралтар

Шлях затемнення вперше торкнеться суші на півдні Іспанії, в регіоні Андалусія (Коста де Ла Лаус), потім пройде через Гібралтар і продовжить рух у бік Північної Африки.

Північна Африка та Близький Схід — кульмінація

Далі затемнення спостерігатиметься у Марокко, Алжирі, Тунісі, Лівії та Єгипті. Саме в Єгипті буде найдовша фаза повної пітьми — до 6 хвилин і 22 секунд, особливо в містах Луксор та Береніка, що робить їх ідеальними місцями для спостережень.

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Після цього затемнення продовжить шлях через Саудівську Аравію, Ємен та частини Східної Африки, завершивши свій маршрут на архіпелазі Чагос в Індійському океані. Загалом подія торкнеться приблизно 89 мільйонів людей.

Найкращі місця для спостереження

Луксор, Єгипет — ідеальна точка з максимальною тривалістю (6 хв. 20 сек.) та доступом до видатних давньоєгипетських пам’яток, таких як Долина Царів та храм Карнака.

Туніс — прохолодна альтернатива Єгипту. У місті Сфакс очікується тривалість 5 хв. 41 сек. — відмінний вибір для тих, хто хоче уникнути спеки та пилу.

Іспанія та Гібралтар — зручний варіант для мешканців Європи. Південна Іспанія (Таріфа, Кадіс) запропонує до 4 хв. 39 сек. повної фази, а Гібралтар стане однією з перших точок, де затемнення торкнеться землі.

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Чому це затемнення таке тривале?

Тривалість затемнення визначається положенням Місяця у її орбіті. Чим ближче вона до Землі, тим більша її тінь і довша фаза повної пітьми. У 2027 році Місяць буде близьким до Землі та екватора, що збільшить тривалість затемнення до рекордних значень — найтриваліше на суші між 2009 і 2114 роками.

Як безпечно спостерігати сонячне затемнення

Ніколи не дивіться на Сонце без належного захисту очей! Використовуйте спеціальні окуляри для затемнення з маркуванням ISO 12312-2 або безпечні альтернативи — сонячні фільтри або камеру-обскуру (пінхол-проектор).

Раніше йшлося про те, що українці могли спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення. Воно тривало з 9:26 до 10:31 за київським часом і збігалося з березневою повнею, відомою як "Черв’ячний Місяць".

Також раніше йшлося про загадку магнітних бур. Вчені надали нові відкриття, які допомагають прогнозувати космічну погоду.

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