Світ спостерігав гібридне сонячне затемнення (фото, відео)

Відбулося перше сонячне затемнення цього року. Таке сонячне затемнення можна було спостерігати 8 квітня 2005 року, наступне буде 30 квітня 2041 року. Відмінність від попередніх полягає в тому, що це затемнення - гібридне.

Про це пише Бі-бі-сі.

Ця дивовижна подія відбувається, коли сонячне світло відбивається від поверхні Землі, освітлюючи темний бік Місяця. Зазвичай він прихований від очей. Хоча на Місяці стає дуже темно, коли Сонце заходить, він не стає повністю чорним, оскільки все ще має джерело світла — Землю.

Якби ви стояли на Місяці, Земля здавалася б приблизно в чотири рази більшою, ніж Місяць здається нам, і світила б приблизно в 50 разів яскравіше, ніж повний Місяць на Землі.

Сонячне затемнення / Фото: Associated Press

Сонячне світло, відбите від Землі, повертається назад у космос, і частина його проходить повз Місяць і потрапляє на його поверхню, а потім назад до наших очей. Частину поглинає місячний ґрунт, що зумовлює тьмяне світло, оскільки воно відбивається двічі: один раз від Землі, а другий — від Місяця.

Якби ви стояли на Місяці, то здавалося б, що настали сутінки. Яскравий півмісяць, видимий із Землі, освітлюється прямими сонячними променями, що робить його яскравішим.

Here is the solar eclipse in real time from the Exmouth Gulf. #SolarEclipse2023 pic.twitter.com/5A583Z2E8u — Chris Lewis (@a_film_maker) April 20, 2023

Коли наступне

За розрахунками вчених, це вкрай рідкісне явище відбудеться у XXI столітті лише сім разів. Наразі - це вдруге. Перше гібридне сонячне затемнення цього сторіччя відбулося у листопаді 2013 року.

Фазу повного затемнення тоді спостерігали в Центральній Африці - на півночі Кенії, в Уганді та в Демократичній Республіці Конго.

За даними NASA, наступне затемнення має відбутися 2031 року.

Читайте також: