Світ, у якому вижили динозаври: вчені припустили, хто міг би стати "вінцем творіння"

Нелітаючі динозаври вимерли 66 мільйонів років тому, ймовірно, внаслідок падіння на Землю великого астероїда. Вчені поцікавилися, яким був би хід еволюції видів, якби динозаврам вдалося вижити.

В один фатальний день 66 мільйонів років тому динозаври, що населяли Землю близько 165 мільйонів років, отримали неприємний сюрприз: астероїд розміром приблизно 15 кілометрів у поперечнику врізався в територію сучасної Мексики, викликавши цунамі, лісові пожежі та кислотні дощі, а також піднявши в повітря величезну кількість пилу, який на багато днів закрив сонячне світло. В результаті 75% видів на Землі, включаючи динозаврів, що не літають, вимерли протягом декількох місяців після катастрофи.

Про те, якою могла бути історія Землі, якби астероїд не врізався у Землю, пише Live Science.

Історія не знає умовних реальностей, і неможливо точно сказати, як могла б скластися доля динозаврів та інших живих істот, що населяли планету. Але вчені запропонували свої гіпотези про те, як довго могло б продовжуватись панування динозаврів, чи змогли б вони пережити льодовикові періоди та еволюціонувати, ставши розумними.

На думку палеонтологів, цілком можливо, що динозаври продовжили розвиватися і залишилися домінуючими живими істотами планети. На користь цього припущення говорить той факт, що до падіння смертоносного астероїда їм це вдавалося протягом 165 млн років. За цей час динозаври пережили спади та підйоми рівня моря, льодовикові періоди та виверження вулканів. Але, за словами професора палеонтології з Единбурзького університету Стіва Брусатта, це унеможливило б еволюцію наших предків-ссавців такою, якою ми її знаємо.

У той же час інші вчені вважають, що динозаври були приречені на вимирання і це природний перебіг подій у природі, такий самий, як і пори року – одні види вимирають, а на зміну їм приходять нові.

"Для тих з нас, хто збирає скам'янілості останніх динозаврів, точно знають, що по всьому світу була велика різноманітність і кількість динозаврів. Мені здається цілком очевидним, що динозаври були б сильні, успішні, як і різноманітні і як і раніше на вершині еволюції, якби астероїд не впав” – категорично заперечує Брусатте.

Як динозаври могли вижити в льодовиковий період

Більшість динозаврів були холоднокровними та жили у теплому кліматі. Але Брусатте впевнений, деякі динозаври могли добре адаптуватися до нових екстремальних умов. "У багатьох з них було пір'я, тому вони могли захищатися від холоду майже так само добре, як ссавці", — сказав Брусатте.

Крім того, дослідження показують, що принаймні кілька видів динозаврів жили у снігах, а інші, такі як гігантський тиранозавр, ймовірно, були теплокровними, а значить їхня залежність від температури навколишнього середовища була меншою, а здатність адаптуватися до перепадів температури кращою.

Також не виключено, що динозаври могли б "вигадати" нові способи захисту від холоду під час екстремальних кліматичних періодів. Наприклад, як мамонти, які з'явилися в Африці близько 5 млн років тому, а потім, під час останнього льодовикового періоду близько 800 тисяч років тому, відростили довгу теплу шерсть і розселилися майже до північного полюса.

Чи могли динозаври стати розумною расою

У 1982 році американо-канадський палеонтолог Дейл Рассел припустив, що якби у динозаврів було достатньо часу, вони б еволюціонували в "гуманоїдних динозавроїдів". Його гіпотеза ґрунтувалася на тому факті, що принаймні один викопний вид вже мав "великий мозок, стереоскопічний зір, протиставлені пальці та двоногу статуру". На думку вченого, він міг би еволюціонувати до "коефіцієнта енцефалізації, аналогічного такому у Homo sapiens", звичайно, якби вижив під час еволюції.

Але з роками палеонтологи відкинули цю ідею, назвавши її нереалістичною та надто антропоморфною. Дослідження 2023 показало, що жоден динозавр "не міг би стати початком приматоподібної лінії, яка еволюціонувала до людського рівня інтелекту". Тим не менш, сучасні птахи показують, що динозаври могли бути досить розумними.

"Динозаври, які живуть сьогодні — птахи — дійсно розумні. У них у мозку насправді більше нейронів, ніж у ссавців, у середньому. Але чи зможуть птахи колись досягти людського пізнання? Я не знаю", — сказав Брусатте.

Як розвивалися б ссавці поруч із динозаврами

Еволюція ссавців зіткнулася б із серйозними перешкодами, якби астероїд не знищив динозаврів. Брусатте сказав, що якби великі динозаври вижили, то дрібні, схожі на гризунів ссавці, які вже існували поруч із ними, можливо, не мали б можливості еволюціонувати до більших видів.

"Я підозрюю, що ссавці в основному або повністю залишалися б маленькими ще багато мільйонів років. Хоча з похолоданням і останнім льодовиковим періодом це могло дати дрібним ссавцям — теплокровним волохатим істотам, які не бояться холоду, — можливість стати більше, а гігантські динозаври навпаки могли б зменшитися", — припустив учений.

Але такий альтернативний хід еволюції ставить під сумнів можливість появи розумної людини.

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"Хоч пухнасті маленькі ссавці, можливо, все ще непогано справлялися б, люди все одно, швидше за все, ніколи б не еволюціонували. Ми еволюціонували у світі ссавців, що було б неможливо, якби навколо бігали великі динозаври. Ми не неминучий етап еволюції видів" — вважає палеонтолог і професор біології Пол Серено з університету Чикаго.

Саме вимирання динозаврів і, можливо, вимирання конкуруючої групи ссавців дало нашим предкам-приматам можливість розвиватися та стати вінцем еволюції. Якби той величезний астероїд не впав на Землю, цілком імовірно, що люди, принаймні такі, як ми, ніколи не з'явилися б.

"Історія була б зовсім іншою. Наші пращури напевно ніколи не отримали б шансу на еволюцію", — підкреслив Брусатте.

Нагадаємо, людство ніколи не дізналося б про вино, якби не вимерли динозаври. Ці величезні стародавні тварини, звичайно, не зникли через похмілля і взагалі не пили вино, бо на той час його просто неможливо було зробити. Однак нове наукове дослідження встановило дивний зв'язок, який на перший погляд не очевидний: зникнення динозаврів призвело до появи виноградних лоз, а отже, і уможливило створення вина.

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