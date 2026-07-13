Світ втрачає їжу через глобальне потепління: науковці назвали масштаби проблеми

Урожаї по всьому світу падають через глобальне потепління / © Pexels

Реклама

Зміна клімату має сильний вплив на врожаї, і фінансові втрати лише зростатимуть разом з підсиленням глобального потепління. За оцінками дослідників, спека, спричинена глобальним потеплінням, вже знижує світовий збір кукурудзи, пшениці та сої на $20 мільярдів щороку.

Про це пише New Scientist.

Як глобальне потепління щороку зменшуватиме врожаї

Якщо люди не скоротять обсяги викидів CO2, сума збитків може зрости у вісім разів і перевищити $160 мільярдів до 2100 року. Хоча найбільших фінансових втрат зазнають великі виробники, найсильніші наслідки відчують країни з низьким рівнем доходів, де більшість населення працює в аграрному секторі.

Реклама

За словами Ї Лін Хвонг з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу в Австрії, наймасштабнішою є загроза для найменш розвинених африканських країн. Це також загрожує соціальними заворушеннями та сплеском міграції.

Науковці зазначають, що такі довгострокові прогнози мають високий рівень невизначеності. Багато чого залежить від того, як саме фермери пристосовуватимуться до нових умов — наприклад, чи впроваджуватимуть зрошення, перехід на інші культури тощо.

Співавтор дослідження Кай Корнхубер підкреслив, що головна мета роботи — підвищити обізнаність суспільства та стимулювати адаптацію, аби передбачені негативні сценарії не справдилися.

Під час роботи фахівці спиралися на дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН щодо врожайності кукурудзи, пшениці та сої в різних країнах. Після цього вони порівняли кліматичні показники екстремальної спеки й посухи за 1974–2004 роки з обсягами врожаїв.

Реклама

Виявлені дані дали змогу оцінити втрати за період з 2007 по 2019 рік. За результатами, зростання температурних піків і посух призвело до падіння врожайності на 3,5% відносно базового періоду 1974–2004 рр. Навіть такі показники для світу є суттєвими.

Якщо викиди будуть настільки ж високими, до 2100 року врожайність сої, кукурудзи та пшениці впаде на 35%.

«Втрати виробництва через спеку та посуху становлять близько 855 мільйонів тонн на рік. Я думаю, що це еквівалентно тому, що споживають близько 2 мільярдів людей протягом року», — каже Ї Лін Хвонг.

Розрахунки можуть навіть недооцінювати реальний масштаб проблеми. Дослідження охоплює всього три культури й не враховує шкоди від повеней чи штормів, а також можливого стрибка цін через дефіцит, що вже спостерігається на ринках кави та какао.

Реклама

Після публікації дослідження серед науковців розпочалися дебати щодо методологій прогнозування врожаїв, чутливості культур до спеки тощо. Однак ключова думка лишається сталою: глобальне потепління щороку знижуватиме врожайність, якщо люди не зменшать викиди.

Наслідки глобального потепління в Україні

Нагадаємо, глобальне потепління вже суттєво змінює погоду та дику природу в Україні. Більше про це розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За її словами, у східних і південних регіонах, а також у Черкаській, Київській та Одеській областях фіксують рекордно спекотні літа, які супроводжуються тривалими посухами та лісовими пожежами, що шкодить сільському господарству.

Натомість захід країни все частіше потерпає від паводків і повеней. Загалом по країні зростає частота й інтенсивність сильних буревіїв та хвиль спеки.

Реклама

Кліматичні зміни безпосередньо впливають і на живий світ: з’являються нові комахи-шкідники, зокрема, клопи, та агресивні бур’яни, такі як амброзія, у регіонах, де вони раніше не росли.

Новини партнерів