Останнім часом у соцмережах ширяться повідомлення від людей, які з подивом виявили: креветки та інші морепродукти, що зберігалися у морозильній камері, почали світитися в темряві. У США навіть надходили звернення до Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, де занепокоєні покупці скаржилися на дивне явище.

Про це повідомило видання IFLScience.

Частина людей помітила світіння після того, як у холодильнику перегоріла лампочка, інші — під час годування домашніх тварин або приготування вечері. Дехто настільки злякався, що навіть звертався на місцеві телеканали, аби показати загадковий ефект у прямому ефірі. Втім, варто зазначити: щойно морепродукти розморожуються, світіння зникає.

Аналіз зразків показав, що причиною є бактерії Photobacterium phosphoreum та Vibrio logei, які природно мешкають у морському середовищі. Перша з них добре відома своєю біолюмінесценцією. Такі мікроорганізми можуть виживати навіть за низьких температур і зберігати активність у морозильних камерах. У природі вони нерідко зустрічаються у глибоководних тварин і кальмарів.

Зафіксовано небагато випадків, коли вживання морепродуктів, які світяться, спричиняло проблеми зі здоров’ям, але деякі люди скаржилися на головний біль та шлункові спазми. Тому дослідники радять уникати споживання таких продуктів. Науковці наголошують: світіння не має стосунку до радіації, хоча у минулому вже траплялися панічні повідомлення через партію креветок, які могли зазнати впливу цезію під час транспортування. Тоді ризики для споживачів оцінили як низькі, але продукцію відкликали з продажу.

