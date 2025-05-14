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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
5851
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2 хв

Світло має секрет? : нове відкриття ставить під сумнів основи фізики

Вчені висунули гіпотезу, що фотон — частинка світла — може мати безперервний спін і бути зовсім не тим, чим його вважали.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Фотон має нескінченну кількість станів

Фотон має нескінченну кількість станів / © Фото з відкритих джерел

Частинка світла, яку вважали однією з найкраще вивчених, може виявитися чимось зовсім іншим. У новому дослідженні, опублікованому на сервері препринтів arXiv, вчені припустили, що фотон — переносник електромагнітної взаємодії — може мати нескінченну кількість станів спіну, а не лише два, як вважається нині. Це порушує основи стандартної моделі фізики елементарних частинок.

Про це пише New Scientist.

Гіпотетична “неможлива частинка”

Дослідники вважають, що фотон може бути так званою частинкою з безперервним спіном — гіпотетичним безмасовим об’єктом, який водночас є переносником сили та має нескінченну кількість квантових станів. І хоча така частинка не передбачена стандартною моделлю, автори дослідження стверджують, що саме фотон може виявитися цією “неможливою” частинкою.

Ключ до відкриття — атом водню

Вчені запропонували метод перевірки цієї гіпотези за допомогою спостереження за переходами в атомі водню. Під час переходу електрона з вищого на нижчий енергетичний рівень водень випромінює фотони. Але один конкретний тип переходу, як стверджують фізики, не може супроводжуватися випромінюванням звичайного фотона — лише гіпотетичного з безперервним спіном. Якщо такий сигнал буде виявлено під час експерименту, це стане прямим доказом існування нової фундаментальної частинки.

Ризик — повне переписування сучасної фізики

Виявлення фотона з безперервним спіном означатиме, що стандартна модель неповна, а деякі її принципи можуть бути хибними. Це відкриє шлях до нової фізики, яка виходить за межі того, що наука вважає усталеним сьогодні.

Фахівці не виключають революції

Ксав’є Бекар з Турського університету у Франції, який не був частиною дослідницької групи, заявив: “Цей експеримент має потенціал перевернути сучасне уявлення про квантову фізику. Якщо підтвердиться існування частинки з безперервним спіном, це буде прорив, подібний до відкриття бозона Гіггса.”

Очікується, що експерименти з воднем почнуться найближчим часом. І хоча гіпотеза звучить радикально, саме такі несподівані ідеї часто приводили до найбільших відкриттів у фізиці.

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