Світло від смартфонів і телевізорів "висмоктує" з людей життя - дослідження

Нове дослідження показує, що синє світло, випромінюване смартфонами та телевізорами, буквально висмоктує життя з наших клітин.

Про це пише Express.

Тривала дія ґаджетів на людину призводить до відчутних проблем зі здоров'ям — наприклад, психічних розладів або ожиріння. Тепер до цього може додатися передчасне старіння.

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Учені відзначають, що в сучасному світі люди проводять багато часу у ґаджетах, це можуть бути телефони, комп'ютери чи телевізори, більшу частину доби — така дія синього світла на наш організм значно вкорочує нам життя.

Як ґаджети провокують дитяче ожиріння

За даними ВООЗ за 2021 рік, надмірна вага, була зафіксована у 29% хлопчиків, 27% дівчаток у віці 6-9 років. Ожиріння відзначено у 13% хлопчиків, 9% — у дівчаток. Дослідження проводилося в 36 країнах. Виходить, проблеми із зайвою вагою має кожна третя дитина. На думку експертів ВООЗ, основні причини цього криються в неправильному харчуванні, малорухливому способі життя дітей. А ожиріння в ранньому віці принесе проблеми зі здоров'ям у дорослому житті: діабет, хвороби серця, резистентність до інсуліну, рак та ін.

Як впливають відеоігри на мозок

Дослідження підтверджують, що відеоігри та ігрові додатки насправді впливають на мозок і можуть буквально формувати його структуру, манеру поведінки. Вони впливають на зони мозку, що відповідають за увагу, візуалізацію. Однак, що дивує, відеоігри роблять ці зони мозку більш ефективними.

Геймери, які взяли участь у цих дослідженнях, виявилися набагато уважнішими. Крім того, вчені помітили у гравців зростання правого гіпокампу — відділу мозку, що відповідає за зорово-просторові навички.

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